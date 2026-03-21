Поединок с Эпицентром стал юбилейным для Патрика ван Леувена
Нидерландский тренер провел 60-й матч в чемпионатах Украины
Поединок с «Эпицентром» (2:1) оказался 60-м для 56-летнего наставника криворожцев Патрика ван Леувена в чемпионатах Украины. Он стал 5-м тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 30 матчей нидерландец провел в УПЛ во главе «Зари», 21 – «Кривбасса» и 9 – «Шахтера». Под руководством ван Леувена его подопечные 34 встречи выиграли, 14 завершили вничью, 12 проиграли (мячи 111-69), набрав в общей сложности 116 очков (64,4%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 тренеров-гвардейцев из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер (356), Динамо (76)
|
432
|
2.
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д (83), Карпаты (24),
|
139
|
|
|
|
Таврия (11), Сталь Км (21)
|
|
3.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты (42), Днепр-1 (41),
|
113
|
|
|
|
Шахтер (30)
|
|
4.
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
107
|
5.
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Заря (30), Шахтер (9), Кривбасс (21)
|
60
|
6.
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
57
|
7.
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь (21), Черноморец (32)
|
53
|
8.
|
Марино ПУШИЧ
|
Босния
|
Шахтер
|
50
|
9.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Ингулец (3), Заря (26),
|
49
|
|
|
|
Металлист 1925 (20)
|
|
10.
|
Тон КАНЕН
|
Нидерланды
|
Металлург Д (15), Сталь А (30)
|
45
|
|
Бернд ШТАНГЕ
|
Германия
|
Днепр
|
45
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ливерпульская команда переиграла лондонскую со счетом 3:0 в матче 31-го тура АПЛ
Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем