  4. Поединок с Эпицентром стал юбилейным для Патрика ван Леувена
21 марта 2026, 21:04 | Обновлено 21 марта 2026, 21:10
50
Поединок с Эпицентром стал юбилейным для Патрика ван Леувена

Нидерландский тренер провел 60-й матч в чемпионатах Украины

21 марта 2026, 21:04 | Обновлено 21 марта 2026, 21:10
50
0
Поединок с Эпицентром стал юбилейным для Патрика ван Леувена
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Поединок с «Эпицентром» (2:1) оказался 60-м для 56-летнего наставника криворожцев Патрика ван Леувена в чемпионатах Украины. Он стал 5-м тренером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. 30 матчей нидерландец провел в УПЛ во главе «Зари», 21 – «Кривбасса» и 9 – «Шахтера». Под руководством ван Леувена его подопечные 34 встречи выиграли, 14 завершили вничью, 12 проиграли (мячи 111-69), набрав в общей сложности 116 очков (64,4%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 тренеров-гвардейцев из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Тренер

Страна

Клубы

Матчи

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (356), Динамо (76)

432

2.

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д (83), Карпаты (24),

139

Таврия (11), Сталь Км (21)

3.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты (42), Днепр-1 (41),

113

Шахтер (30)

4.

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

107

5.

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Заря (30), Шахтер (9), Кривбасс (21)

60

6.

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

57

7.

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь (21), Черноморец (32)

53

8.

Марино ПУШИЧ

Босния

Шахтер

50

9.

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец (3), Заря (26),

49

Металлист 1925 (20)

10.

Тон КАНЕН

Нидерланды

Металлург Д (15), Сталь А (30)

45

Бернд ШТАНГЕ

Германия

Днепр

45
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
