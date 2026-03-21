ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд договорилась о новом контракте с капитаном
Эмре Джан не намерен покидать клуб
Дортмундская «Боруссия» официально объявила о продлении сотрудничества с капитаном команды – Эмре Джаном.
Действующее соглашение немецкого футболиста истекало по завершении сезона, поэтому стороны договорились о новом контракте до лета 2027 года.
«Я рад оставаться частью «Боруссии» Дортмунд. BVB – особенный клуб, и я хочу искренне поблагодарить за поддержку. Моя цель – как можно быстрее восстановиться, вернуться на поле вместе с командой и вместе с клубом добиваться успеха», – сказал Джан.
Эмре защищает цвета «Боруссии» на протяжении почти шести лет: полузащитник перешел в немецкий клуб из «Ювентуса».
С тех пор Джан отыграл 220 матчей за «Боруссию», в которых забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач. Вместе с клубом Эмре выиграл лишь один трофей – Кубок Германии 2020/21.
🤝 Der BVB und Emre Can gehen im Sommer in die achte gemeinsame Saison. Der BVB-Kapitän verlängerte in dieser Woche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027. ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2026
Werd' schnell wieder fit, Junge! 💛
➡️ https://t.co/zhYJPQWE0S pic.twitter.com/yinXZ6QHDt
L-E-A-D-E-R pic.twitter.com/rGNyd8HGv2— Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
