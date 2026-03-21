21 марта 2026, 18:57 | Обновлено 21 марта 2026, 19:02
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд договорилась о новом контракте с капитаном

Эмре Джан не намерен покидать клуб

ФК Боруссия Дортмунд. Эмре Джан

Дортмундская «Боруссия» официально объявила о продлении сотрудничества с капитаном команды – Эмре Джаном.

Действующее соглашение немецкого футболиста истекало по завершении сезона, поэтому стороны договорились о новом контракте до лета 2027 года.

«Я рад оставаться частью «Боруссии» Дортмунд. BVB – особенный клуб, и я хочу искренне поблагодарить за поддержку. Моя цель – как можно быстрее восстановиться, вернуться на поле вместе с командой и вместе с клубом добиваться успеха», – сказал Джан.

Эмре защищает цвета «Боруссии» на протяжении почти шести лет: полузащитник перешел в немецкий клуб из «Ювентуса».

С тех пор Джан отыграл 220 матчей за «Боруссию», в которых забил 23 мяча и отдал 12 результативных передач. Вместе с клубом Эмре выиграл лишь один трофей – Кубок Германии 2020/21.

Эмре Джан Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
