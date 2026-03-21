Два разгрома и ничья. Результаты матчей 22-го тура Второй лиги
Команды Второй лиги порадовали результативностью
В субботу, 21 марта, во Второй лиге состоялись матчи 22-го тура. Команды провели три поединка.
В группе А «Полесье-2» со счетом 6:0 разгромило одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда из Житомира возглавила турнирную таблицу.
В битве аутсайдеров группы Б сошлись «Пенуэл» и «Диназ». Поединок завершился со счетом 2:2. В еще одном поединке «Чайка» на выезде обыграла «Горняк-Спорт».
Вторая лига. 22-й тур, 21 марта
Пенуэл – Диназ – 2:2
Голы: Зайцев, 66 (автогол), Матко, 66 – Сорока, 1, Смитюх, 14
Горняк-Спорт – Чайка – 0:5
Голы: Остролуцкий, 10, Овчарук, 56, 79, Головко, 71, Крамаренко, 81
Реал Фарма – Полесье-2 – 0:6
Голы: Романчук, 8, 45+1, Зайченко, 36 (автогол), Валиффер, 38, Шарнин, 62, Йока, 67
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне