Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два разгрома и ничья. Результаты матчей 22-го тура Второй лиги
Вторая лига
Пенуэл
21.03.2026 12:00 – FT 2 : 2
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 марта 2026, 17:16 |
206
0

Два разгрома и ничья. Результаты матчей 22-го тура Второй лиги

Команды Второй лиги порадовали результативностью

ФК Пенуэл

В субботу, 21 марта, во Второй лиге состоялись матчи 22-го тура. Команды провели три поединка.

В группе А «Полесье-2» со счетом 6:0 разгромило одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда из Житомира возглавила турнирную таблицу.

В битве аутсайдеров группы Б сошлись «Пенуэл» и «Диназ». Поединок завершился со счетом 2:2. В еще одном поединке «Чайка» на выезде обыграла «Горняк-Спорт».

Вторая лига. 22-й тур, 21 марта

Пенуэл – Диназ – 2:2

Голы: Зайцев, 66 (автогол), Матко, 66 – Сорока, 1, Смитюх, 14

Горняк-Спорт – Чайка – 0:5

Голы: Остролуцкий, 10, Овчарук, 56, 79, Головко, 71, Крамаренко, 81

Реал Фарма – Полесье-2 – 0:6

Голы: Романчук, 8, 45+1, Зайченко, 36 (автогол), Валиффер, 38, Шарнин, 62, Йока, 67

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Матко (Пенуэл).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мациюк (Пенуэл).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сорока (Диназ).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сорока (Диназ).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пенуэл Кривой Рог Диназ Вышгород Реал Фарма Одесса Полесье-2 Житомир Чайка Петропавловская Борщаговка Горняк-Спорт
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем