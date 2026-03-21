Два разгрома и ничья. Результаты матчей 22-го тура Второй лиги

В субботу, 21 марта, во Второй лиге состоялись матчи 22-го тура. Команды провели три поединка.

В группе А «Полесье-2» со счетом 6:0 разгромило одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда из Житомира возглавила турнирную таблицу.

В битве аутсайдеров группы Б сошлись «Пенуэл» и «Диназ». Поединок завершился со счетом 2:2. В еще одном поединке «Чайка» на выезде обыграла «Горняк-Спорт».



Вторая лига. 22-й тур, 21 марта

Пенуэл – Диназ – 2:2

Голы: Зайцев, 66 (автогол), Матко, 66 – Сорока, 1, Смитюх, 14

Горняк-Спорт – Чайка – 0:5

Голы: Остролуцкий, 10, Овчарук, 56, 79, Головко, 71, Крамаренко, 81

Реал Фарма – Полесье-2 – 0:6

Голы: Романчук, 8, 45+1, Зайченко, 36 (автогол), Валиффер, 38, Шарнин, 62, Йока, 67

