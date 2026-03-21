Рух и ЛНЗ не смогли начать матч Премьер-лиги в запланированное время

Львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ встретились в субботу, 21 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Планировалось, что стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды не смогли начать игру в запланированное время из-за отсутствия машины скорой помощи на стадионе. Встречу пришлось отложить на 14 минут.

Футболисты и бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским ждали в подтрибунном помещении медицинских работников и только после их прибытия вышли на поле.

«Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, в активе подопечных Виталия Пономарева 44 пункта.