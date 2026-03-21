  4. Рух и ЛНЗ не смогли начать матч Премьер-лиги в запланированное время
21 марта 2026, 15:37 | Обновлено 21 марта 2026, 15:51
Львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ встретились в субботу, 21 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Планировалось, что стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды не смогли начать игру в запланированное время из-за отсутствия машины скорой помощи на стадионе. Встречу пришлось отложить на 14 минут.

Футболисты и бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским ждали в подтрибунном помещении медицинских работников и только после их прибытия вышли на поле.

«Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, в активе подопечных Виталия Пономарева 44 пункта.

Динамовец Диалло сделал первое результативное действие с апреля 2025 года
Подписали мировую. Прикарпатье и Левый Берег сильнейшего не определили
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
Футбол | 21 марта 2026, 15:19 0
Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко

Представители элитного дивизиона все чаще оказываются недовольны работой арбитров

Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А
Футбол | 21 марта 2026, 10:16 5
Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А
Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А

Руслан не удовлетворен арбитражем матча против Удинезе (0:2)

Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Футбол | 20.03.2026, 18:55
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 20.03.2026, 20:32
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Биатлон | 20.03.2026, 18:36
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Популярные новости
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
