ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов в сезоне 2025/26
Впервые в истории по ходу одного сезона 10+ голов за один клуб забили вышедшие на замену игроки
ПСЖ в сезоне 2025/26 установил новый рекорд Лиги чемпионов.
Парижане стали первой командой, которая забила 10+ голов в одном сезоне с помощью выходивших на замену игроков.
Предыдущее достижение принадлежало Кайзерслаутерну в сезоне 1998/99(9).
Команды с наибольшим количеством забитых мячей вышедшими на замену игроками в одном сезоне Лиги чемпионов
- 10 – ПСЖ (2025/26)
- 9 – Кайзерслаутерн (1998/99)
- 8 – Депортиво (2000/01)
Вспомним футболистов ПСЖ, ставших причастными к новому рекорду клуба в самом престижном турнире Европы.
Игроки ПСЖ, забивавшие голы после выхода на замену в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26
- Сенни Меюлю (против Челси)
- Хвича Кварацхелия (против Челси)
- Хвича Кварацхелия (против Челси)
- Дезире Дуэ (против Монако)
- Дезире Дуэ (против Монако)
- Хвича Кварацхелия (против Спортинга)
- Жоау Невеш (против Баварии)
- Усман Дембеле (против Баера)
- Гонсалу Рамуш (против Барселоны)
- Гонсалу Рамуш (против Аталанты)
