  4. ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов в сезоне 2025/26
21 марта 2026, 14:39 | Обновлено 21 марта 2026, 14:40
ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

Впервые в истории по ходу одного сезона 10+ голов за один клуб забили вышедшие на замену игроки

ПСЖ в сезоне 2025/26 установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Парижане стали первой командой, которая забила 10+ голов в одном сезоне с помощью выходивших на замену игроков.

Предыдущее достижение принадлежало Кайзерслаутерну в сезоне 1998/99(9).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей вышедшими на замену игроками в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 10 – ПСЖ (2025/26)
  • 9 – Кайзерслаутерн (1998/99)
  • 8 – Депортиво (2000/01)

Вспомним футболистов ПСЖ, ставших причастными к новому рекорду клуба в самом престижном турнире Европы.

Игроки ПСЖ, забивавшие голы после выхода на замену в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

  • Сенни Меюлю (против Челси)
  • Хвича Кварацхелия (против Челси)
  • Хвича Кварацхелия (против Челси)
  • Дезире Дуэ (против Монако)
  • Дезире Дуэ (против Монако)
  • Хвича Кварацхелия (против Спортинга)
  • Жоау Невеш (против Баварии)
  • Усман Дембеле (против Баера)
  • Гонсалу Рамуш (против Барселоны)
  • Гонсалу Рамуш (против Аталанты)
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
