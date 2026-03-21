ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов в сезоне 2025/26

ПСЖ в сезоне 2025/26 установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Парижане стали первой командой, которая забила 10+ голов в одном сезоне с помощью выходивших на замену игроков.

Предыдущее достижение принадлежало Кайзерслаутерну в сезоне 1998/99(9).

Команды с наибольшим количеством забитых мячей вышедшими на замену игроками в одном сезоне Лиги чемпионов

10 – ПСЖ (2025/26)

9 – Кайзерслаутерн (1998/99)

8 – Депортиво (2000/01)

Вспомним футболистов ПСЖ, ставших причастными к новому рекорду клуба в самом престижном турнире Европы.

Игроки ПСЖ, забивавшие голы после выхода на замену в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26