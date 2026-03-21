Футболисту сборной Украины грозит хирургическое вмешательство за границей

Защитнику английского «Сток Сити» и сборной Украины Максиму Таловерову грозит хирургическое вмешательство из-за травмы голеностопного сустава.

Медицинский штаб представителя Чемпионшипа оценит состояние 25-летнего футболиста, чтобы выяснить, нужна ли операция украинцу, который в нынешнем сезоне с высокой вероятностью уже не сыграет.

Таловеров получил травму в победном матче «Сток Сити» против «Уотфорда» (3:1), из-за которой не сможет помочь сборной Украины в предстоящих поединках плей-офф квалификации ЧМ-2026.

«Одного игрока возвращаешь, а другого теряешь. У Макса повреждение лодыжки. Нам придется подождать и посмотреть, придется ли нам применить консервативный подход, либо вмешиваться хирургически. Увидим в ближайшее время», – сообщил главный тренер Марк Роббинс.

Таловеров перебрался в «Сток Сити» с «Плимута» в июле 2025 года за два миллиона евро и подписал контракт до июня 2028-го.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел 19 матчей за первую команду, где выходил на поле в поединках чемпионата Англии, Кубка Англии и Кубка английской лиги.