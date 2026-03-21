Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболисту сборной Украины грозит хирургическое вмешательство за границей
Англия
21 марта 2026, 16:27
848
0

Футболисту сборной Украины грозит хирургическое вмешательство за границей

Главный тренер английского «Сток Сити» Марк Роббинс рассказал о состоянии Максима Таловерова

21 марта 2026, 16:27 |
848
0
Футболисту сборной Украины грозит хирургическое вмешательство за границей
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитнику английского «Сток Сити» и сборной Украины Максиму Таловерову грозит хирургическое вмешательство из-за травмы голеностопного сустава.

Медицинский штаб представителя Чемпионшипа оценит состояние 25-летнего футболиста, чтобы выяснить, нужна ли операция украинцу, который в нынешнем сезоне с высокой вероятностью уже не сыграет.

Таловеров получил травму в победном матче «Сток Сити» против «Уотфорда» (3:1), из-за которой не сможет помочь сборной Украины в предстоящих поединках плей-офф квалификации ЧМ-2026.

«Одного игрока возвращаешь, а другого теряешь. У Макса повреждение лодыжки. Нам придется подождать и посмотреть, придется ли нам применить консервативный подход, либо вмешиваться хирургически. Увидим в ближайшее время», – сообщил главный тренер Марк Роббинс.

Таловеров перебрался в «Сток Сити» с «Плимута» в июле 2025 года за два миллиона евро и подписал контракт до июня 2028-го.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел 19 матчей за первую команду, где выходил на поле в поединках чемпионата Англии, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

По теме:
Николай Тытюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем