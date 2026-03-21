  4. Алькарас справился. Карлос обыграл Фонсеку на старте Мастерса в Майами
21 марта 2026, 04:01 | Обновлено 21 марта 2026, 04:31
42
Первая ракетка мира успешно стартовал на тысячнике во Флориде

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл стартовый поединок на хардовом турнире ATP 1000 в Майами.

Испанец переиграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 39) в матче 1/32 финала в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:4, 6:4.

В активе Карлоса – восемь подач на вылет и 27 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.

Карлитос открыл счет очных встреч в свою пользу.

Следующим соперником Алькараса на тысячнике во Флориде будет американец Себастьян Корда (ATP 36).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Карлос Алькарас [1] – Жоау Фонсека – 6:4, 6:4

Статистика матча

