Алькарас справился. Карлос обыграл Фонсеку на старте Мастерса в Майами
Первая ракетка мира успешно стартовал на тысячнике во Флориде
Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл стартовый поединок на хардовом турнире ATP 1000 в Майами.
Испанец переиграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 39) в матче 1/32 финала в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:4, 6:4.
В активе Карлоса – восемь подач на вылет и 27 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.
Карлитос открыл счет очных встреч в свою пользу.
Следующим соперником Алькараса на тысячнике во Флориде будет американец Себастьян Корда (ATP 36).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/32 финала
Карлос Алькарас [1] – Жоау Фонсека – 6:4, 6:4
Статистика матча
