Алькарас справился. Карлос обыграл Фонсеку на старте Мастерса в Майами

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас выиграл стартовый поединок на хардовом турнире ATP 1000 в Майами.

Испанец переиграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 39) в матче 1/32 финала в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:4, 6:4.

В активе Карлоса – восемь подач на вылет и 27 виннеров, в пасиве – 23 невынужденные ошибки.

Карлитос открыл счет очных встреч в свою пользу.

Следующим соперником Алькараса на тысячнике во Флориде будет американец Себастьян Корда (ATP 36).

