Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Элина во втором раунде тысячника во Флориде переиграла Эмерсон Джонс в двух сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под девятым номером, в двух сетах переиграла 17-летнюю Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 147) за 1 час и 10 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Эмерсон Джон (Австралия) – 6:2, 6:4
Это было первое очное противостояние соперниц. Элина ни разу не отдала свою подачу и отыграла один брейк-поинт.
Следующей соперницей Свитолиной будет американка Хейли Баптист (США, WTA 45), которая уже прошла Татьяну Марию и 19-ю сеяную Людмилу Самсонову.
Ранее Элина играла с Хейли один раз – в 2025 году Свитолина одолела Баптист в трех партих на соревнованиях в Риме.
Свитолина выиграла 20-й матч в 2026 году – это лучший показатель среди всех теннисисток. В этом сезоне у Элины только четыре поражения (от Арины Соболенко, Анны Калинской, Джессики Пегулы и Елены Рыбакиной).
