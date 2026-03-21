Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под девятым номером, в двух сетах переиграла 17-летнюю Эмерсон Джонс (Австралия, WTA 147) за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Эмерсон Джон (Австралия) – 6:2, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц. Элина ни разу не отдала свою подачу и отыграла один брейк-поинт.

Следующей соперницей Свитолиной будет американка Хейли Баптист (США, WTA 45), которая уже прошла Татьяну Марию и 19-ю сеяную Людмилу Самсонову.

Ранее Элина играла с Хейли один раз – в 2025 году Свитолина одолела Баптист в трех партих на соревнованиях в Риме.

Свитолина выиграла 20-й матч в 2026 году – это лучший показатель среди всех теннисисток. В этом сезоне у Элины только четыре поражения (от Арины Соболенко, Анны Калинской, Джессики Пегулы и Елены Рыбакиной).