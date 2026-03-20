В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 21 марта, встретятся львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Львов-Арена». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.

«Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, в активе подопечные Виталия Пономарева 44 пункта.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

