  4. Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
20 марта 2026, 19:12 | Обновлено 20 марта 2026, 19:34
Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»

Гути не переживает по поводу травмы Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный в прошлом игрок Реала Гути рассказал, что в мадридской команды без паники отнеслись к новости о травме основного вратаря Тибо Куртуа, который выбыл ориентировочно на шесть недель.

Теперь основным кипером должен стать украинец Андрей Лунин.

«Знаю, что команда очень верит в Лунина. Уже были ситуации, когда Куртуа был травмирован и Андрей его качественно заменил».

«Хотя, конечно, Куртуа сейчас является лучшим вратарем мира, и если бы не он, Реал мог не выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», – сказал Гути.

В ближайшее время Реалу предстоит матч против Атлетико в Ла Лиге и две встречи с Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Иван Зинченко Источник: AS
Saar
О, тепер Реал стабільно 2-3 голи буде отримувати
