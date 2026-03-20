Легенда Реала: «Знаю, что команда очень верит в Лунина»
Гути не переживает по поводу травмы Куртуа
Известный в прошлом игрок Реала Гути рассказал, что в мадридской команды без паники отнеслись к новости о травме основного вратаря Тибо Куртуа, который выбыл ориентировочно на шесть недель.
Теперь основным кипером должен стать украинец Андрей Лунин.
«Знаю, что команда очень верит в Лунина. Уже были ситуации, когда Куртуа был травмирован и Андрей его качественно заменил».
«Хотя, конечно, Куртуа сейчас является лучшим вратарем мира, и если бы не он, Реал мог не выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов», – сказал Гути.
В ближайшее время Реалу предстоит матч против Атлетико в Ла Лиге и две встречи с Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов.
