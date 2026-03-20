Динамо 12-й раз победило Александрию с крупным счетом

«Динамо» 12-й раз в истории одержало крупную победу над «Александрией» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только «Ворскле» и запорожскому «Металлургу». Восемь викторий над александрийцами киевляне отпраздновали дома, четыре – в гостях. Четыре раза динамовцы обыгрывали черно-желто-зеленых со счетом 3:0, три – 5:1, два – 5:0, по одному – 6:0, 4:0 и 4:1.

Четыре разгрома «Динамо» нанесло «Александрии» при Сергее Реброве, по два – при Валерии Лобановском и Александре Шовковском, по одному – при Игоре Костюке, Алексее Михайличенко, Юрии Семине и Александре Хацкевиче.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины

Дата Тренер Динамо Тренер Александрии Счет 1. 07.07.2001 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Роман ПОКОРА 5:0 (д) 2. 11.06.2002 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Роман ПОКОРА 3:0 (г) 3. 20.11.2011 Юрий СЕМИН Владимир ШАРАН 4:0 (д) 4. 12.09.2015 Сергей РЕБРОВ Владимир ШАРАН 3:0 (д) 5. 23.07.2016 Сергей РЕБРОВ Владимир ШАРАН 5:1 (д) 6. 02.04.2017 Сергей РЕБРОВ Владимир ШАРАН 4:1 (г) 7. 07.05.2017 Сергей РЕБРОВ Владимир ШАРАН 6:0 (д) 8. 10.09.2017 Александр ХАЦКЕВИЧ Владимир ШАРАН 3:0 (д) 9. 07.06.2020 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Владимир ШАРАН 5:1 (д) 10. 20.05.2023 Александр ШОВКОВСКИЙ Руслан РОТАНЬ 5:1 (г) 11. 08.12.2024 Александр ШОВКОВСКИЙ Руслан РОТАНЬ 3:0 (д) 12. 19.03.2026 Игорь КОСТЮК Кирилл НЕСТЕРЕНКО 5:0 (г)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ