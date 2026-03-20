Динамо 12-й раз победило Александрию с крупным счетом
Больше разгромов киевляне нанесли только двум клубам
«Динамо» 12-й раз в истории одержало крупную победу над «Александрией» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только «Ворскле» и запорожскому «Металлургу». Восемь викторий над александрийцами киевляне отпраздновали дома, четыре – в гостях. Четыре раза динамовцы обыгрывали черно-желто-зеленых со счетом 3:0, три – 5:1, два – 5:0, по одному – 6:0, 4:0 и 4:1.
Четыре разгрома «Динамо» нанесло «Александрии» при Сергее Реброве, по два – при Валерии Лобановском и Александре Шовковском, по одному – при Игоре Костюке, Алексее Михайличенко, Юрии Семине и Александре Хацкевиче.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Тренер Александрии
|
Счет
|
1.
|
07.07.2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Роман ПОКОРА
|
5:0 (д)
|
2.
|
11.06.2002
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Роман ПОКОРА
|
3:0 (г)
|
3.
|
20.11.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Владимир ШАРАН
|
4:0 (д)
|
4.
|
12.09.2015
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
3:0 (д)
|
5.
|
23.07.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
5:1 (д)
|
6.
|
02.04.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
4:1 (г)
|
7.
|
07.05.2017
|
Сергей РЕБРОВ
|
Владимир ШАРАН
|
6:0 (д)
|
8.
|
10.09.2017
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Владимир ШАРАН
|
3:0 (д)
|
9.
|
07.06.2020
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Владимир ШАРАН
|
5:1 (д)
|
10.
|
20.05.2023
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Руслан РОТАНЬ
|
5:1 (г)
|
11.
|
08.12.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Руслан РОТАНЬ
|
3:0 (д)
|
12.
|
19.03.2026
|
Игорь КОСТЮК
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
5:0 (г)
Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ
|
Победы
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
15
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
31.03.2024
|
5:1 (г)
|
13
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
|
12
|
Александрия
|
07.07.2001
|
5:0 (д)
|
19.03.2026
|
5:0 (г)
|
11
|
Арсенал/ЦСКА
|
22.06.1998
|
4:0 (д)
|
10.03.2019
|
4:0 (д)
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
4:0 (д)
|
04.04.2024
|
3:0 (г)
|
10
|
Таврия
|
23.05.1993
|
5:0 (г)
|
25.07.2009
|
6:0 (д)
|
10
|
Волынь
|
28.03.1996
|
4:0 (д)
|
26.11.2016
|
4:1 (г)
|
10
|
Карпаты
|
14.04.1995
|
3:0 (д)
|
08.12.2018
|
4:0 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
