Лига конференций24 марта 2026, 19:21 |
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Фаворитом турнира считается Кристал Пелас
19 марта 2026 года определились все четвертьфиналисты Лиги конференций сезона 2025/26.
Букмекеры после завершения 1/8 финала определили шансы команд на победу в Лиге конференций. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Кристал Пэлас», а главными аутсайдерами турнира считаются АЕК и нидерландский АЗ – соперник донецкого «Шахтера» в четвертьфинале.
На победу самого «Шахтера» в Лиге конференций дают коэффициент 10,00.
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:
- «Кристал Пэлас» – 3,25
- «Страсбург» – 4,50
- «Фиорентина» – 6,40
- «Райо Вальекано» – 7,00
- «Шахтер» – 10,00
- «Майнц» – 10,00
- АЕК Афины – 11,00
- АЗ Алкмар – 11,00
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 марта 2026, 16:54 5
17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан
Бокс | 24 марта 2026, 08:23 0
Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Футбол | 24.03.2026, 10:17
Футбол | 24.03.2026, 18:37
Титано ваннадиевый сплав
Тут цікаво що голандці виходить найслабші за прогнозами, і відповідно преференсії в Шахтаря в чвертьфіналі
в переможця пари А3-ШД букмекери не вірять..
Популярные новости
22.03.2026, 17:26 6
22.03.2026, 16:40 14
22.03.2026, 18:49 11
23.03.2026, 08:51 18
23.03.2026, 07:42
24.03.2026, 04:34 2
22.03.2026, 19:27 4
23.03.2026, 06:23 3