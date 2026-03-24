  4. Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
24 марта 2026, 19:21 |
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций

Фаворитом турнира считается Кристал Пелас

Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта 2026 года определились все четвертьфиналисты Лиги конференций сезона 2025/26.

Букмекеры после завершения 1/8 финала определили шансы команд на победу в Лиге конференций. Наибольшие шансы на победу отдают лондонскому «Кристал Пэлас», а главными аутсайдерами турнира считаются АЕК и нидерландский АЗ – соперник донецкого «Шахтера» в четвертьфинале.

На победу самого «Шахтера» в Лиге конференций дают коэффициент 10,00.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по мнению букмекеров:

  • «Кристал Пэлас» – 3,25
  • «Страсбург» – 4,50
  • «Фиорентина» – 6,40
  • «Райо Вальекано» – 7,00
  • «Шахтер» – 10,00
  • «Майнц» – 10,00
  • АЕК Афины – 11,00
  • АЗ Алкмар – 11,00
По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Такие форварды, как Дьекереш, не прощают ошибок»
Лассина ТРАОРЕ: «Чувствую себя украинцем. Уже 5 лет я слышу гимн Украины»
Шахтер открывает очередную футбольную академию в европейской стране
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Теннис | 24 марта 2026, 16:54 5
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство

17-летний Никита Белозерцев будет выступать за Узбекистан

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24 марта 2026, 08:23 0
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика

Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Футбол | 24.03.2026, 10:17
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
Футбол | 24.03.2026, 18:37
Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
protasov_lyopu_davai
Титано ваннадиевый сплав
antt
Тут цікаво що голандці виходить найслабші за прогнозами, і відповідно преференсії в Шахтаря в чвертьфіналі
Микола Унгурян
в переможця  пари А3-ШД букмекери не вірять..
Популярные новости
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 11
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 2
Теннис
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
22.03.2026, 19:27 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
