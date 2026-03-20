Ярмоленко отметил капитанский юбилей
Хавбек киевлян провел 50-й матч в УПЛ в качестве капитана
На матч с «Александрией» (5:0) «Динамо» 50-й раз вывел на поле в чемпионатах Украины Андрей Ярмоленко. Он стал восьмым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Впервые Ярмоленко надел капитанскую повязку 10 марта 2013 года в гостевом поединке бело-синих с «Волынью» (2:0). В матчах под «присмотром» Андрея динамовцы одержали 37 побед, 8 встреч завершили вничью, 5 проиграли (мячи 109-38), набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные капитанские матчи Ярмоленко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.03.2013
|
Волынь
|
2:0 (г)
|
10-й
|
06.04.2014
|
Металлист
|
4:2 (д)
|
20-й
|
08.11.2015
|
Сталь Дз
|
2:0 (д)
|
30-й
|
04.03.2017
|
Олимпик
|
1:0 (д)
|
40-й
|
18.07.2017
|
Черноморец
|
2:1 (д)
|
50-й
|
19.03.2026
|
Александрия
|
5:0 (г)
Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо в УПЛ
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
2001-2017
|
152
|
2.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1993-1999
|
108
|
3.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2018-2024
|
97
|
4.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1998-2002
|
80
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
2003-2007
|
74
|
6.
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
1995-1999
|
63
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2020-2026
|
63
|
8.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2013-2026
|
50
|
9.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2018-2023
|
42
|
10.
|
Олег ГУСЕВ
|
2011-2019
|
38
Сезоны обозначены годом их окончания.
