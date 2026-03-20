Ярмоленко отметил капитанский юбилей

На матч с «Александрией» (5:0) «Динамо» 50-й раз вывел на поле в чемпионатах Украины Андрей Ярмоленко. Он стал восьмым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Впервые Ярмоленко надел капитанскую повязку 10 марта 2013 года в гостевом поединке бело-синих с «Волынью» (2:0). В матчах под «присмотром» Андрея динамовцы одержали 37 побед, 8 встреч завершили вничью, 5 проиграли (мячи 109-38), набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные капитанские матчи Ярмоленко в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 10.03.2013 Волынь 2:0 (г) 10-й 06.04.2014 Металлист 4:2 (д) 20-й 08.11.2015 Сталь Дз 2:0 (д) 30-й 04.03.2017 Олимпик 1:0 (д) 40-й 18.07.2017 Черноморец 2:1 (д) 50-й 19.03.2026 Александрия 5:0 (г)

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок Сезоны Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 2001-2017 152 2. Олег ЛУЖНЫЙ 1993-1999 108 3. Сергей СИДОРЧУК 2018-2024 97 4. Александр ГОЛОВКО 1998-2002 80 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 2003-2007 74 6. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 1995-1999 63 Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2020-2026 63 8. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2013-2026 50 9. Виктор ЦЫГАНКОВ 2018-2023 42 10. Олег ГУСЕВ 2011-2019 38

Сезоны обозначены годом их окончания.