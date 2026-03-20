Ярмоленко отметил капитанский юбилей

Украина. Премьер лига
20 марта 2026, 13:58 | Обновлено 20 марта 2026, 14:05
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

На матч с «Александрией» (5:0) «Динамо» 50-й раз вывел на поле в чемпионатах Украины Андрей Ярмоленко. Он стал восьмым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. Впервые Ярмоленко надел капитанскую повязку 10 марта 2013 года в гостевом поединке бело-синих с «Волынью» (2:0). В матчах под «присмотром» Андрея динамовцы одержали 37 побед, 8 встреч завершили вничью, 5 проиграли (мячи 109-38), набрав в общей сложности 119 очков (79,3%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные капитанские матчи Ярмоленко в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

10.03.2013

Волынь

2:0 (г)

10-й

06.04.2014

Металлист

4:2 (д)

20-й

08.11.2015

Сталь Дз

2:0 (д)

30-й

04.03.2017

Олимпик

1:0 (д)

40-й

18.07.2017

Черноморец

2:1 (д)

50-й

19.03.2026

Александрия

5:0 (г)

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2001-2017

152

2.

Олег ЛУЖНЫЙ

1993-1999

108

3.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2024

97

4.

Александр ГОЛОВКО

1998-2002

80

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

2003-2007

74

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

1995-1999

63

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2020-2026

63

8.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2013-2026

50

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2018-2023

42

10.

Олег ГУСЕВ

2011-2019

38

Сезоны обозначены годом их окончания.

TEM
Новина супер. 
