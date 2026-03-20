Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Меня это очень разочаровало»
Лига Европы
20 марта 2026, 12:24
323
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Меня это очень разочаровало»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Болоньи»

20 марта 2026, 12:24 |
323
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Меня это очень разочаровало»
УЕФА. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Болоньи» (3:4 в дополнительное время, 4:5 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Это был очень напряженный матч. Осталось много разочарования. Мы продемонстрировали и лучшее, и худшее, на что способны. Лучшее – почти на протяжении всего матча, худшее – в пропущенных голах. Мы боролись до конца, несмотря на то, что сделали важные шаги против такой сильной команды, как «Болонья». Жаль, что мы допустили некоторые ошибки.

Уровень игры растет, как и усталость и давление. Мы сделали много хорошего и отыграли три гола – казалось, что ход матча сложился в нашу пользу. Но когда ты допускаешь такие ошибки, то, естественно, проигрываешь.

В дополнительное время чувствовалась усталость, особенно в обороне, но мы не могли сделать замены. «Болонья» выпустила трех свежих нападающих, и это было нелегко. Мы нашли Дониэлла Малена, который усилил нашу атаку. Но в первой половине сезона у нас было больше вариантов, и мы смогли достичь результатов. Мне нечего сказать игрокам — они показали высокий уровень игры против «Болоньи». Игроки всегда были выдающимися».

Рома Рим Болонья Рома - Болонья Лига Европы Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем