Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Меня это очень разочаровало»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Болоньи» (3:4 в дополнительное время, 4:5 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Это был очень напряженный матч. Осталось много разочарования. Мы продемонстрировали и лучшее, и худшее, на что способны. Лучшее – почти на протяжении всего матча, худшее – в пропущенных голах. Мы боролись до конца, несмотря на то, что сделали важные шаги против такой сильной команды, как «Болонья». Жаль, что мы допустили некоторые ошибки.

Уровень игры растет, как и усталость и давление. Мы сделали много хорошего и отыграли три гола – казалось, что ход матча сложился в нашу пользу. Но когда ты допускаешь такие ошибки, то, естественно, проигрываешь.

В дополнительное время чувствовалась усталость, особенно в обороне, но мы не могли сделать замены. «Болонья» выпустила трех свежих нападающих, и это было нелегко. Мы нашли Дониэлла Малена, который усилил нашу атаку. Но в первой половине сезона у нас было больше вариантов, и мы смогли достичь результатов. Мне нечего сказать игрокам — они показали высокий уровень игры против «Болоньи». Игроки всегда были выдающимися».