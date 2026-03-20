Шанс для ЛНЗ? Шахтеру прогнозируют проблемы в УПЛ из-за выступления в ЛК

Известный украинский тренер Николай Цымбал считает, что у донецкого Шахтера могут возникнуть проблемы в Украинской Премьер-лиге из-за тяжелого графика «горняков».

– Шахтер сыграет в четвертьфинале еврокубка впервые за шесть лет и впервые в рамках Лиги конференций. Впереди – нидерландский АЗ, который без проблем разобрался с пражской Спартой (2:1, 4:0). Чего ожидаете от этого противостояния?

– Шахтеру будет очень тяжело из-за сложной логистики и насыщенного календаря. Впереди у «горняков» игры с ЛНЗ, Полесьем, а там уже и Динамо на горизонте. Здесь на первый план выйдет стратегия тренерского штаба – как сохранить игроков без травм и распределить силы.

Повторюсь, что особое внимание нужно уделить планированию, потому что выезд в Черкассы на матч с ЛНЗ обещает быть сложным. Так же как и выезд оттуда на ответный матч с АЗ. Не думаю, что Шахтер будет делать приоритет только на Лигу конференций, потому что так и с первой ступени УПЛ можно «взлететь», – сказал тренер.

Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.