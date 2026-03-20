Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для ЛНЗ? Шахтеру прогнозируют проблемы в УПЛ из-за выступления в ЛК
Украина. Премьер лига
20 марта 2026, 11:59 | Обновлено 20 марта 2026, 12:49
Николай Цымбал предупредил футболистов «горняков»

ФК Шахтер Донецк.

Известный украинский тренер Николай Цымбал считает, что у донецкого Шахтера могут возникнуть проблемы в Украинской Премьер-лиге из-за тяжелого графика «горняков».

– Шахтер сыграет в четвертьфинале еврокубка впервые за шесть лет и впервые в рамках Лиги конференций. Впереди – нидерландский АЗ, который без проблем разобрался с пражской Спартой (2:1, 4:0). Чего ожидаете от этого противостояния?

– Шахтеру будет очень тяжело из-за сложной логистики и насыщенного календаря. Впереди у «горняков» игры с ЛНЗ, Полесьем, а там уже и Динамо на горизонте. Здесь на первый план выйдет стратегия тренерского штаба – как сохранить игроков без травм и распределить силы.

Повторюсь, что особое внимание нужно уделить планированию, потому что выезд в Черкассы на матч с ЛНЗ обещает быть сложным. Так же как и выезд оттуда на ответный матч с АЗ. Не думаю, что Шахтер будет делать приоритет только на Лигу конференций, потому что так и с первой ступени УПЛ можно «взлететь», – сказал тренер.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля.

Николай Цымбал Шахтер Донецк Лех Познань Шахтер - Лех Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
suforza1921
Які проблеми? З імовірністю десь на відсотків 90, Шахтарю залишилося зіграти в Лізі конференцій дві гри, після чого "гірники" можуть спокійнесенько зосередитися суто на УПЛ. І якщо, зрештою, таки станеться "проліт" в УПЛ, то точно не через участь помаранчево-чорних у ЛК.
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
Реально Шахтар повинен бути на 3-му 4-му місці в таблиці, по грі це його справжнє місце в УПЛ. Просто дико щастило перемагати 1-0 завдяки випадковим голам і мутноватим пенальті. Це все випадкові перемоги. Просто добре, що за 1-0 дають стільки ж очок як і за 5-0.
Ответить
+1
Gargantua
Туран играет двумя составами, как Шовковский в чепионском сезоне. Потому вряд ли в УПЛ будут проблемы из-за усталости.
Проблемы могут быть из-за игры, которой нет.  Траоре в каждом матче падает и просит пенальти, потому что с игры забить не могут.
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем