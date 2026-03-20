ФОТО. Новая выездная форма сборной Украины. С интересным узором
adidas показал выездную форму
Компания adidas в США провела презентацию выездных форм для сборных под ЧМ-2026. Показана экипировка даже тех команд, которые продолжают борьбу за выход на чемпионат мира, включая сборную Украины.
Ожидается, что УАФ в ближайшее время проведет свою презентацию, но форма сборной Украины уже доступна на официальных ресурсах adidas.
Выездная форма выполнена в синем цвете с необычным узором в виде герба на передней части футболки.
Пока нет информации, будет ли использована эта форма в матче плей-офф полуфинала отбора ЧМ-2026 против Швеции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
