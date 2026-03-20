Александр АНТОНЕНКО: «Многие считают их фаворитами»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко поделился своими ожиданиями от матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».

– Хочу начать с матча против киевского «Динамо». Вы наблюдали за игрой с трибун. Каковы общие впечатления от встречи?

– Общее впечатление, конечно, негативное, ведь мы проиграли. Если говорить именно об игре, то где-то мы не были достаточно уверены в себе, особенно в первые минуты. Даже после того, как забили гол, не совсем получилось сыграть так, как мы планировали. Хотелось действовать против «Динамо» агрессивнее, но этого немного не хватило.

– Команда впервые открыла счет – отличился Денис Устименко. Насколько важно было забить первыми, учитывая, что «Динамо» в первой половине игры доминировало?

– Мы разбирали «Динамо» перед матчем. Это, конечно, гранд нашего футбола, и мы понимали, что начало игры будет очень сложным. Они обычно очень уверенно проводят стартовые минуты. Но то, что мы забили первыми, думаю, немного их шокировало. Им пришлось приложить еще больше сил и мощности, чтобы сравнять счет. И, на мой взгляд, это было для них непросто.

– Было заметно, что во втором тайме игра несколько изменилась, команда больше контролировала мяч. Это было связано с необходимостью отыгрываться или с установкой тренерского штаба?

– Конечно, нам нужно было отыгрываться. Мы планировали, что в первом тайме сыграем немного осторожнее, но не настолько, как это получилось. Хотели, чтобы ребята действовали увереннее и быстрее переходили из обороны в атаку. В перерыве мы поговорили с командой, немного успокоили игроков, придали им уверенности. Было видно, что ребята нервничали, волнувались, и это сказалось на игре. Мы пропустили пенальти, а затем из-за нескольких неточностей – еще один гол, который был совершенно необязательным. Мы понимали, что «Динамо» — фаворит. И, возможно, ребята волновались ещё и потому, что не ожидали, что именно мы откроем счёт. Если бы мы увереннее провели отрезок даже до забитого мяча, думаю, «Динамо» было бы значительно сложнее.

– Команда провела этот матч без двух опорных полузащитников – Максима Чеха и Тараса Мороза. Насколько это стало проблемой?

– Проблема была не только в этом. Помимо Максима и Тараса, также не было Олега Слободяна и Владислава Приймака. Это игроки, которые являются важной частью нашей центральной оси. Они – лидеры команды, и их отсутствие, конечно, повлияло. Если бы эти футболисты были в строю, думаю, «Динамо» было бы гораздо сложнее.

– Какова сейчас ситуация с травмированными игроками? На кого можем рассчитывать в ближайших матчах?

– Если говорить в целом, то Максим Чех еще восстанавливается. Олег Слободян также работает отдельно от основной группы. Надеемся, что после матча с «Карпатами» оба уже вернутся в основную группу и смогут готовиться к следующим матчам – товарищескому и официальному после паузы на сборные.

– В матче с «Кривбассом» Денис Марченко был вынужденно заменен. Однако в игре с «Динамо» его можно было увидеть на разминке, когда микротравму получил Назарий Федоровский. Был ли Марченко готов сыграть?

– Я думаю, что все игроки, которые были в заявке, были готовы помочь команде. Но мы не хотели рисковать. Не дай Бог, чтобы произошло какое-то повторное повреждение. Он только восстановился, и на ровном месте снова может возникнуть проблема. К тому же ему предстоит ехать в сборную, и мы знаем, насколько он этого хочет. Поэтому решили не рисковать, чтобы он спокойно подготовился к матчам за национальную команду.

– Впереди матч против львовских «Карпат». В первом круге команда проиграла 0:2. Тогда на ход игры, кажется, повлиял быстрый автогол. Чего ожидаете от матча в воскресенье?

– Насколько я знаю, многие считают «Карпаты» фаворитом этого матча. Но могу сказать точно – легко им не будет. Мы будем играть так, как требует наша стратегия. Получится или нет – покажет сама игра. Если вспомнить матч первого круга, то быстро пропущенный мяч действительно повлиял на ход событий. Нам пришлось отыгрываться и действовать с двойной энергией. К сожалению, тогда не удалось достичь результата, но даже в конце матча мы пытались навязать ту игру, которую планировали перед встречей. Думаю, что и во Львове будет очень непростой матч – как для них, так и для нас. В чемпионате сейчас нет слабых команд.

– В матче первого круга «Карпаты» возглавлял Владислав Лупашко, сейчас командой руководит испанец Фернандес. Каковы основные отличия между этими командами?

– Различия есть, но о них мы лучше расскажем нашим игрокам. Публично говорить об этом было бы не совсем корректно. Могу лишь сказать, что при Лупашко команда работала по одной структуре, а сейчас – по другой. Время покажет, какая из них эффективнее.

– После матча с «Карпатами» будет пауза на игры сборных. Как команда планирует провести этот период?

– У нас запланирован товарищеский матч с «Металлистом 1925». Также, вероятно, проведем мини-двустороннюю игру с нашей командой U-19. Хочется посмотреть на молодых футболистов в сочетании с игроками уровня Премьер-лиги, чтобы оценить их потенциал.

