80 миллионов и новая эра: Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро

Бруно Гимараеш может сменить клубную прописку и перебраться в «Манчестер Юнайтед». По данным Reuters, «красные дьяволы» достигли существенного прогресса в переговорах по трансферу лидера «Ньюкасла». Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро.

В составе манкунианцев бразилец должен заменить своего соотечественника Каземиро, который покинет команду грядущим летом в статусе свободного агента.

Примечательно, что сам 34-летний ветеран одобрил кандидатуру Гимараеша, назвав его своим идеальным преемником благодаря огромному опыту и лидерским способностям.

Однако на пути «Юнайтед» может встать мадридский «Реал». Испанский гранд вновь проявляет интерес к Бруно, рассматривая его как приоритетный вариант на случай ухода Эдуардо Камавинга.

В текущем розыгрыше АПЛ Гимараеш демонстрирует впечатляющую форму: в 23 встречах хавбек записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.