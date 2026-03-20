  4. 80 миллионов и новая эра: Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро
20 марта 2026, 04:41
80 миллионов и новая эра: Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро

Бруно Гимараеш может стать ключевой фигурой после ухода ветерана

20 марта 2026, 04:41
Getty Images/Global Images Ukraine

Бруно Гимараеш может сменить клубную прописку и перебраться в «Манчестер Юнайтед». По данным Reuters, «красные дьяволы» достигли существенного прогресса в переговорах по трансферу лидера «Ньюкасла». Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро.

В составе манкунианцев бразилец должен заменить своего соотечественника Каземиро, который покинет команду грядущим летом в статусе свободного агента.

Примечательно, что сам 34-летний ветеран одобрил кандидатуру Гимараеша, назвав его своим идеальным преемником благодаря огромному опыту и лидерским способностям.

Однако на пути «Юнайтед» может встать мадридский «Реал». Испанский гранд вновь проявляет интерес к Бруно, рассматривая его как приоритетный вариант на случай ухода Эдуардо Камавинга.

В текущем розыгрыше АПЛ Гимараеш демонстрирует впечатляющую форму: в 23 встречах хавбек записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Квадрупл для Арсенала? Ширер сделал громкое заявление перед финалом Кубка
«Они играют не так уж хорошо»: Хенесс дерзко оценил Реал
МЮ и Сити сошлись в ожесточенной борьбе за полузащитника сборной Англии
Бруно Гимараеш Ньюкасл Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Каземиро Эдуардо Камавинга
Михаил Олексиенко Источник: Reuters
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19 марта 2026, 04:55 2
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц

Первый большой старт года

Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Футбол | 19 марта 2026, 08:42 11
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии

Украинцем начали интересоваться в Англии

Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Футбол | 20.03.2026, 03:02
Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»
Футбол | 19.03.2026, 19:18
Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»
Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 19.03.2026, 03:55
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 20
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 8
Бокс
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 24
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
