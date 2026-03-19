Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»
Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»

Виталий Дахновский – о жребии полуфиналов Кубка Украины

ФК Буковина. Виталий Дахновский

Черновицкая команда вновь встретится в полуфинале Кубка Украины с киевским «Динамо».

Один из ведущих игроков «Буковины» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины, где черновичане выяснят отношения с «Динамо».

«Конечно, у «Буковины» было бы больше шансов на выход в финал, если бы нам достался перволиговый «Чернигов», однако есть то, что есть. Это еще один вызов для нас.

У кубкового турнира свои законы, и думаю, что в одноматчевом противостоянии сможем составить достойную конкуренцию гранду украинского футбола. Многое будет зависеть от того, удастся ли избежать травм, как будут идти дела в чемпионате.

И не стоит вспоминать наш прошлогодний полуфинал, ведь «Динамо» изменило свой игровой стиль, игроков, да и «Буковина», на мой взгляд, стала сильнее. Думаю, что определенное психологическое преимущество будет на стороне «Буковины», ведь если проиграем, то ничего чрезвычайного не произойдет, тогда как в случае неудачи киевлян это будет воспринято как сенсация. Постараемся доказать, что те, кто считают динамовцев фаворитами, ошибаются».

Андрей Писаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Dynamo1927
Это игрок команды первой лиги сказал? Ну смотри не перегори психолог
Burevestnik
де гратимуть?
домашній стадіон Буковини пройшов атестацію?
Sport Analytics
Не невелика перевага, а явний фаворит Буковина 
vasilichn
Истории свойственно повторяться...
REALIST
Сміливо... Ще б на ділі показали себе!
