Хавбек Буковины: «В полуфинале с Динамо некоторое преимущество будет у нас»

Черновицкая команда вновь встретится в полуфинале Кубка Украины с киевским «Динамо».

Один из ведущих игроков «Буковины» Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины, где черновичане выяснят отношения с «Динамо».

«Конечно, у «Буковины» было бы больше шансов на выход в финал, если бы нам достался перволиговый «Чернигов», однако есть то, что есть. Это еще один вызов для нас.

У кубкового турнира свои законы, и думаю, что в одноматчевом противостоянии сможем составить достойную конкуренцию гранду украинского футбола. Многое будет зависеть от того, удастся ли избежать травм, как будут идти дела в чемпионате.

И не стоит вспоминать наш прошлогодний полуфинал, ведь «Динамо» изменило свой игровой стиль, игроков, да и «Буковина», на мой взгляд, стала сильнее. Думаю, что определенное психологическое преимущество будет на стороне «Буковины», ведь если проиграем, то ничего чрезвычайного не произойдет, тогда как в случае неудачи киевлян это будет воспринято как сенсация. Постараемся доказать, что те, кто считают динамовцев фаворитами, ошибаются».