Хавбек Динамо: «У Николаевича есть цель. Но он про рекорд не говорит»

Полузащитник Динамо Богдан Редушко после победы 5:0 в матче против Александрии высказался о своем первом голе в УПЛ и погоне Андрея Ярмоленко за званием лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины.

«Не могу поверить, что забил первый гол в УПЛ за Динамо. Не могу передать эмоции. Хорошо подготовились к матчу. Забили первый гол, потом второй».

«Ярмоленко и рекорд по голам в УПЛ? Вообще об этом не говорим. Возможно, старшие об этом говорят, я не слышал. Думаю, у Николаевича есть такая цель, но он об этом не говорит».

«Осталось 5 голов ему – все возможно. Он может это сделать», – сказал Редушко.