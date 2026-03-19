  4. Хавбек Динамо: «У Николаевича есть цель. Но он про рекорд не говорит»
19 марта 2026, 16:35 | Обновлено 19 марта 2026, 17:17
Хавбек Динамо: «У Николаевича есть цель. Но он про рекорд не говорит»

Редушко считает, что Ярмоленко может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата

19 марта 2026, 16:35 | Обновлено 19 марта 2026, 17:17
1386
0
Хавбек Динамо: «У Николаевича есть цель. Но он про рекорд не говорит»
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Полузащитник Динамо Богдан Редушко после победы 5:0 в матче против Александрии высказался о своем первом голе в УПЛ и погоне Андрея Ярмоленко за званием лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины.

«Не могу поверить, что забил первый гол в УПЛ за Динамо. Не могу передать эмоции. Хорошо подготовились к матчу. Забили первый гол, потом второй».

«Ярмоленко и рекорд по голам в УПЛ? Вообще об этом не говорим. Возможно, старшие об этом говорят, я не слышал. Думаю, у Николаевича есть такая цель, но он об этом не говорит».

«Осталось 5 голов ему – все возможно. Он может это сделать», – сказал Редушко.

