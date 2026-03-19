Хавбек Динамо: «У Николаевича есть цель. Но он про рекорд не говорит»
Редушко считает, что Ярмоленко может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата
Полузащитник Динамо Богдан Редушко после победы 5:0 в матче против Александрии высказался о своем первом голе в УПЛ и погоне Андрея Ярмоленко за званием лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины.
«Не могу поверить, что забил первый гол в УПЛ за Динамо. Не могу передать эмоции. Хорошо подготовились к матчу. Забили первый гол, потом второй».
«Ярмоленко и рекорд по голам в УПЛ? Вообще об этом не говорим. Возможно, старшие об этом говорят, я не слышал. Думаю, у Николаевича есть такая цель, но он об этом не говорит».
«Осталось 5 голов ему – все возможно. Он может это сделать», – сказал Редушко.
