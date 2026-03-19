  ВИДЕО. Пономаренко забил в седьмом матче подряд в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 14:51 | Обновлено 19 марта 2026, 15:21
ВИДЕО. Пономаренко забил в седьмом матче подряд в чемпионате Украины

Украинский форвард поразил ворота «Александрии» и записал на свой счет девятый гол в Премьер-лиге

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Матвей Пономаренко забил в седьмом матче подряд в чемпионате Украины – на 83-й минуте форвард киевского клуба сделал счет 5:0, завершив разгром серебряного призера Премьер-лиги 2024/25.

Украинский нападающий получил передачу от Виталия Буяльского, собрал на себе несколько защитников соперника и точным ударом поразил ворота «горожан».

В нынешнем сезоне Пономаренко провел семь матчей в элитном дивизионе, в которых записал на свой счет девять голов и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров.

