ВИДЕО. Пономаренко забил в седьмом матче подряд в чемпионате Украины

«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Матвей Пономаренко забил в седьмом матче подряд в чемпионате Украины – на 83-й минуте форвард киевского клуба сделал счет 5:0, завершив разгром серебряного призера Премьер-лиги 2024/25.

Украинский нападающий получил передачу от Виталия Буяльского, собрал на себе несколько защитников соперника и точным ударом поразил ворота «горожан».

В нынешнем сезоне Пономаренко провел семь матчей в элитном дивизионе, в которых записал на свой счет девять голов и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров.

