ВИДЕО. Динамо забило третий и четвертый мяч благодаря Волошину и Редушко
Футболисты киевского «Динамо» сделали счет разгромным в матче 21-го тура Премьер-лиги
«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во второй половине игры динамовцы сделали счет разгромным, отправив в ворота соперника два гола за четыре минуты – результативными ударами отметились Назар Волошин и Богдан Редушко.
На 68-й минуте 22-летний правый вингер хладнокровно обыграл голкипера и сделал счет разгромным, а вскоре четвертый мяч забил Редушко, который первым оказался на добивании.
ВИДЕО. Динамо забило третий и четвертый мяч благодаря Волошину и Редушко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
