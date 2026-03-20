Алонсо выбрал троих игроков, которых подпишет после назначения в Ливерпуль

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо является главным кандидатом на роль наставника английского «Ливерпуля», который раздумывает над увольнением нидерландского специалиста Арне Слота.

По информации авторитетного издания TeamTalk, испанский тренер сообщил «мерсисайдцам» о необходимости усилить команду перед стартом сезона 2026/27.

Алонсо готов заменить Слота в том случае, если «Ливерпуль» подпишет троих новых футболистов во время летнего трансферного окна и усилит оборону, полузащиту и атаку.

В список целей тренера входят Алессандро Бастони из «Интера», Адам Уортон из «Кристалл Пелас» и Брэдли Барколя из «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что эти трансферы обойдутся «Ливерпулю» более чем в 250 миллионов евро.

После 30 сыгранных матчей в чемпионате подопечные Слота набрали 49 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 21 пункт.

«Мерсисайдцы» продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где сыграют против французского ПСЖ на стадии 1/4 финала.