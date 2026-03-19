«Это не должно пугать». Экс-игрок Шахтера – о матче против Леха

19 марта 2026, 13:20 | Обновлено 19 марта 2026, 13:34
Хома оценил потери команды Турана

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного матча Лиги конференций между «горняками» и польским «Лехом», который состоится 19 марта в Кракове.

«Отсутствие по разным причинам защитников дончан Николая Матвиенко и Валерия Бондаря не должно пугать. Их есть кем заменить. В конце концов, «горняки» никогда не делали ставку на защиту. Их «козыри» – контроль мяча, активность на флангах, а по возвращении в строй физически крепкого Траоре – агрессивность на острие атаки.

По-моему, это должно уменьшить нагрузку на оборону номинальных хозяев.

Хотя преимущество в два мяча добытое на прошлой неделе в Познани не должно успокаивать. Ведь если Лех сегодня забьет первым, то интрига сразу вернется. Убежден, что это прекрасно понимают «горняки» и потому не будут действовать с открытым забралом, дорожить мячом, чтобы минимизировать количество непринужденных ошибок. А преимущество в индивидуальном мастерстве должно пригодиться «Шахтеру» и в Кракове.

Мой прогноз? 2:1 в пользу украинского клуба».

