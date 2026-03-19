Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 13:37 | Обновлено 19 марта 2026, 13:40
ВИДЕО. 2:0 в Александрии. Яцык удвоил преимущество Динамо в игре 21-го тура

23-летний полузащитник киевского клуба нанес точный удар в игре 21-го тура Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Александр Яцык

«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте Александр Яцык удвоил преимущество киевского клуба – «горожане» отбили первый удар киевского клуба, однако оказались бессильны перед выстрелом 23-летнего полузащитника.

Результативный удар Яцыка в ворота серебряного призера Премьер-лиги 2024/25 стал для футболиста третьим голом в нынешнем сезоне. Предыдущие два также были забиты в матчах чемпионата.

ВИДЕО. 2:0 на Нике. Яцык удволил преимущество Динамо в матче с Александриейи

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ вынесла решение по матчу УПЛ Металлист 1925 – Верес
Динамо потеряло четырех игроков, которые не попали в заявку на Александрию
ФОТО. Кого первым поздравил Ярмоленко? Лидер Динамо приближается к рекорду
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо видео голов и обзор Александр Яцык
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ
Футбол | 19 марта 2026, 12:12 0
Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ
Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ

Мадридский клуб нацелился на 27-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими

В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19 марта 2026, 07:55 13
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом

Мудрик до сих пор ожидает решения Английской футбольной ассоциации

ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 19.03.2026, 05:05
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Футбол | 18.03.2026, 20:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Популярные новости
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 9
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 16
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
