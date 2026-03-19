ВИДЕО. 2:0 в Александрии. Яцык удвоил преимущество Динамо в игре 21-го тура
23-летний полузащитник киевского клуба нанес точный удар в игре 21-го тура Премьер-лиги
«Александрия» и киевское «Динамо» встретились в четверг, 19 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника», стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
На 20-й минуте Александр Яцык удвоил преимущество киевского клуба – «горожане» отбили первый удар киевского клуба, однако оказались бессильны перед выстрелом 23-летнего полузащитника.
Результативный удар Яцыка в ворота серебряного призера Премьер-лиги 2024/25 стал для футболиста третьим голом в нынешнем сезоне. Предыдущие два также были забиты в матчах чемпионата.
