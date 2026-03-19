  4. «Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами
«Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами

Майкл Антонио про жизнь в Катаре

19 марта 2026, 02:59 |
133
0
«Слышал взрывы и видел ракеты»: звезда АПЛ рассказал о жизни под обстрелами
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Антонио

Майкл Антонио рассказал о жизни в Катаре под угрозой ракет и взрывов всего через несколько недель после перехода в новый клуб.

Бывший игрок «Вест Хэма» присоединился к «Аль-Сайлии», продолжая восстановление после серьезной автокатастрофы в декабре 2024 года. 35-летний форвард быстро адаптировался к жизни в Дохе после десяти лет в «Вест Хэме», где стал лучшим бомбардиром клуба в истории АПЛ.

Однако его новый этап проходит на фоне напряженной ситуации в регионе – Катар оказался под ракетными ударами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Власти сообщили, что часть атак была направлена на гражданскую инфраструктуру, что объясняет взрывы и тряску зданий.

Антонио признался: «В день моего дебюта было очень страшно – слышал взрывы, отель трясся. Я видел пламя в небе от ракет».

Несмотря на это, он отметил, что в целом чувствует себя в безопасности и доволен жизнью в Дохе, называя ее комфортной и подходящей для текущего этапа карьеры.

Переход в Катар стал частью его возвращения в футбол после тяжелых травм. Его дебют завершился поражением 0:4, но сам выход на поле стал важным шагом в его камбэке.

Майкл Антонио lifestyle чемпионат Катара по футболу Аль-Сайлия
Максим Лапченко Источник: The Sun
