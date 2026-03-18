Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тоттенхэм выиграл первый тайм у Атлетико. Шпорам нужно еще два гола
Лига чемпионов
18 марта 2026, 22:50 | Обновлено 18 марта 2026, 22:51
75
0

ВИДЕО. Тоттенхэм выиграл первый тайм у Атлетико. Шпорам нужно еще два гола

Английская команда в первой 45-минуте ответного матча 1/8 финала забила один мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Тоттенхэм минимально переиграл мадридский Атлетико в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Шпоры побеждают матрасников 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Рандаль Коло Муани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечным Игора Тудора нужно еще два гола, чтобы сравнять счет в противостоянии – в первой игре на Метрополитано в Мадриде коллектив Диего Симеоне победил 5:2.

Встреча Тоттенхэма и Атлетико стартовала 18 марта в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Рандаль Коло Муани видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико Мадрид Тоттенхэм
Даниил Агарков
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем