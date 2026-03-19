Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Динамо присоединился футболист, который может сыграть на трех позициях
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 12:33 |
706
1

К Динамо присоединился футболист, который может сыграть на трех позициях

Усман Саване признался, что может выступать на месте левого или правого вингера и полузащитника

19 марта 2026, 12:33 |
706
1 Comments
К Динамо присоединился футболист, который может сыграть на трех позициях
ФК Динамо Киев. Усман Саване

Новичок киевского «Динамо» Усман Саване прокомментировал свой переход в чемпионат Украина, а также признался, что может сыграть на трех позициях – левого и правого вингеров, а также атакующего полузащитника.

– В Мали вы выступали за «Бамако». Вас считают одним из самых перспективных на своей позиции и в этом возрасте. Расскажите об отличии малийского и украинского футбола на юношеском уровне.

– Конечно, молодежный футбол отличается от взрослого, но сейчас, пожалуй, среди отличий также отмечу погодные условия, впрочем, я уверен, что смогу к ним адаптироваться, мне нужно немного времени.

– Разные источники пишут, что вы играете на разных позициях – атакующий полузащитник, вингер, форвард. Так какая позиция для вас родная?

– Вы правы, я, действительно, могу сыграть и правого вингера, и левого, и под нападающими. Однако родной назвал бы позицию правого вингера, – рассказал Саване.

После завершения сезона 2025/26 киевский клуб рискует потерять сразу двоих вингеров – Андрей Ярмоленко находится в шаге от завершения карьеры, в контракт Владислава Кабаева истекает в июне, после чего украинец может уйти свободным агентом.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Усман Саване Андрей Ярмоленко Владислав Кабаев
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Останнім часом один  шлак,  за останні 4 роки нема толкових трансферів
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем