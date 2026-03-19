К Динамо присоединился футболист, который может сыграть на трех позициях

Новичок киевского «Динамо» Усман Саване прокомментировал свой переход в чемпионат Украина, а также признался, что может сыграть на трех позициях – левого и правого вингеров, а также атакующего полузащитника.

– В Мали вы выступали за «Бамако». Вас считают одним из самых перспективных на своей позиции и в этом возрасте. Расскажите об отличии малийского и украинского футбола на юношеском уровне.

– Конечно, молодежный футбол отличается от взрослого, но сейчас, пожалуй, среди отличий также отмечу погодные условия, впрочем, я уверен, что смогу к ним адаптироваться, мне нужно немного времени.

– Разные источники пишут, что вы играете на разных позициях – атакующий полузащитник, вингер, форвард. Так какая позиция для вас родная?

– Вы правы, я, действительно, могу сыграть и правого вингера, и левого, и под нападающими. Однако родной назвал бы позицию правого вингера, – рассказал Саване.

После завершения сезона 2025/26 киевский клуб рискует потерять сразу двоих вингеров – Андрей Ярмоленко находится в шаге от завершения карьеры, в контракт Владислава Кабаева истекает в июне, после чего украинец может уйти свободным агентом.