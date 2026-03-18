«Они добьются успеха». Шведский эксперт ожидает победы над Украиной

Шведский эксперт Йонас Олссон поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026, в котором сборная его страны встретится с национальной командой Украины.

«Нам нужно решить, что делать на поле. Нужно, чтобы все были преданны делу. В матче против Словении мы увидели, что игроки немного снизили интенсивность прессинга. Нужно действовать компактно, и важно, чтобы пространство между линиями у команды было небольшим.

Важно, чтобы ведущие наши игроки были в своей лучшей форме, и в случае Швеции это Виктор Дьокереш, Антони Эланга, Ясин Аяри, Виктор Линделеф и Исак Гин. Именно они добьются успеха.

Я думаю, что мы поедем на чемпионат мира. Если мы выиграем в Валенсии, у нас будет очень хороший шанс забрать путевку домой в матче против Польши или Албании», — сказал Ольссон в интервью SVT Sport.

