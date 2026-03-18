Арне СЛОТ: «Дома мы сильнее, чем на выезде»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против турецкого «Галатасарая»:

«Когда я пришел сюда, мне сказали, что этот клуб особенный и что болельщики будут долго поддерживать тренера. Если это правда, то я этого совсем не чувствую.

Мы играли с «Галатасараем» дважды и дважды проигрывали. Позитивным моментом является то, что мы впервые играем дома против них и имеем поддержку наших болельщиков.

Как в прошлом, так и в этом сезоне мы доказали, что дома играем сильнее, чем на выезде. Мы победили здесь «Реал» Мадрид и «Атлетико» на групповом этапе. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы мелочи сыграли в нашу пользу, а не в пользу «Галатасарая», как в прошлый раз.

У нас были шансы, но мы их не использовали. Это также заслуга «Галатасарая». В их команде огромная энергия, и они бросают все силы на борьбу за мяч. У них хороший менталитет и сильные защитники».

Матч «Ливерпуль» – «Галатасарай» состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.