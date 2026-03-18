Даяна Ястремская – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрнслацию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами
18 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 54) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В первом раунде украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 79). Поединок начнется первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала игры – не ранее 17:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится с 25-й сеяной Аленой Остапенко (WTA 24).
