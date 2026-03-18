ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью
Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что в матче чемпионата Украины между Динамо и Оболонью (2:1) действующий чемпион забил первый гол с пенальти, который назначили по ошибке.
«В этой интересной ситуации после удара игрока Динамо арбитр правильно решил, что игрок Оболони только защищает себя, когда мяч попадает ему в руку, и дал продолжать игру».
«Мяч летит в него, а не игрок двигается к мячу. Он не увеличивает площадь тела».
«Не было оснований для VAR. И после VAR судья должен был подтвердить свое первое решение продолжать игру. Это ошибка», – считает Риццоли.
Удар с точки реализовал Андрей Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку
Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея