ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что в матче чемпионата Украины между Динамо и Оболонью (2:1) действующий чемпион забил первый гол с пенальти, который назначили по ошибке.

«В этой интересной ситуации после удара игрока Динамо арбитр правильно решил, что игрок Оболони только защищает себя, когда мяч попадает ему в руку, и дал продолжать игру».

«Мяч летит в него, а не игрок двигается к мячу. Он не увеличивает площадь тела».

«Не было оснований для VAR. И после VAR судья должен был подтвердить свое первое решение продолжать игру. Это ошибка», – считает Риццоли.

Удар с точки реализовал Андрей Ярмоленко.