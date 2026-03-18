  4. ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
18 марта 2026, 18:25 | Обновлено 18 марта 2026, 18:30
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ

Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что в матче чемпионата Украины между Динамо и Оболонью (2:1) действующий чемпион забил первый гол с пенальти, который назначили по ошибке.

«В этой интересной ситуации после удара игрока Динамо арбитр правильно решил, что игрок Оболони только защищает себя, когда мяч попадает ему в руку, и дал продолжать игру».

«Мяч летит в него, а не игрок двигается к мячу. Он не увеличивает площадь тела».

«Не было оснований для VAR. И после VAR судья должен был подтвердить свое первое решение продолжать игру. Это ошибка», – считает Риццоли.

Удар с точки реализовал Андрей Ярмоленко.

_ Moore
Устимеенко (Оболонь) звісно, стоїть на місці; але: ВІН ПОВЕРТАЄТЬСЯ БОКОМ ДО ВЕКТОРУ УДАРУ, ОДНОЧАСНО РУХАЄТЬСЯ ЙОГО РУКА! Рука перекриває напрям удару. І тут важливо подивитися з камери ззаду воріт (на передачі "Футбол 360град" цей ракурс показали); китиця Устименка перекриває рух м'яча не в тіло, а в ворота; м'яч і китицю  в кадрі чітко видно! Це очевидний пенальті!  Якщо Афанасьєву показали цей кадр - то він явно прийняв правильне рішення. Чому Ріццолі не демонструє вид з камери з-за воріт і ключовий кадр з неї? Рінахове бабло?
Adekvat
Дякую, поржав
u6464u
а що це до Рицоллі не дойшла посилка з шубами , здивував однако .
New Zelander
Щоби їм ті шуби вже моль погризла. Задовбали. Скільки можна?
