Тренер Байера назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманд прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:2, 1:3 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок при розыгрыше мяча. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не позволили сопернику создать много голевых моментов – лишь несколько стандартов, а затем Эберечи Эзе забил этот фантастический гол.

Наш путь в Лиге чемпионов? Я приехал в сентябре, и в составе было 14 новых игроков. Начало было немного неровным, но потом мы сделали несколько очень хороших вещей. Я думаю, что мы играли все лучше и лучше – мы поехали в «Бенфику» и выиграли, поехали в «Манчестер Сити» и выиграли, а также обыграли «Олимпиакос» 2:0 в плей-офф».