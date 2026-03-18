  4. Тренер Байера назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов
18 марта 2026, 15:33
Тренер Байера назвал причину вылета своей команды из Лиги чемпионов

Каспер Юльманд прокомментировал поражение от «Арсенала»

УЕФА. Каспер Юльманд

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманд прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:2, 1:3 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26:

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок при розыгрыше мяча. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не позволили сопернику создать много голевых моментов – лишь несколько стандартов, а затем Эберечи Эзе забил этот фантастический гол.

Наш путь в Лиге чемпионов? Я приехал в сентябре, и в составе было 14 новых игроков. Начало было немного неровным, но потом мы сделали несколько очень хороших вещей. Я думаю, что мы играли все лучше и лучше – мы поехали в «Бенфику» и выиграли, поехали в «Манчестер Сити» и выиграли, а также обыграли «Олимпиакос» 2:0 в плей-офф».

Каспер Юльманд Байер Арсенал Лондон Лига чемпионов пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Комментарии 1
Khafre
хороші слова, треба костюку їх записати. на майбутнє пригодиться
