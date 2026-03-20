  4. Шведский футбольный союз заключит важное соглашение с УАФ
20 марта 2026, 02:02
Getty Images/Global Images Ukraine. УАФ

Шведский футбольный союз начнет сотрудничество с Ассоциацией футбола Украины на фоне войны в стране. Генеральный секретарь Никлас Карлнень сообщил, что соглашение предусматривает долгосрочное партнерство и будет подписано во время матча в Валенсии.

«Мы ведем диалог с Украиной и стараемся поддержать их не только на поле, но и за его пределами. Совместно с партнерами мы передадим футбольное оборудование школам, чтобы дети могли продолжать играть даже в сложных условиях», — отметил Карлнень.

На следующей неделе Швеция встретится с Украиной в плей-офф ЧМ, а победитель сыграет в финале против Польши или Албании.

Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fotbollskanalen
