Шведский футбольный союз заключит важное соглашение с УАФ
Будет подписано соглашение о партнерстве
Шведский футбольный союз начнет сотрудничество с Ассоциацией футбола Украины на фоне войны в стране. Генеральный секретарь Никлас Карлнень сообщил, что соглашение предусматривает долгосрочное партнерство и будет подписано во время матча в Валенсии.
«Мы ведем диалог с Украиной и стараемся поддержать их не только на поле, но и за его пределами. Совместно с партнерами мы передадим футбольное оборудование школам, чтобы дети могли продолжать играть даже в сложных условиях», — отметил Карлнень.
На следующей неделе Швеция встретится с Украиной в плей-офф ЧМ, а победитель сыграет в финале против Польши или Албании.
