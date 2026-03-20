Шведский футбольный союз заключит важное соглашение с УАФ

Шведский футбольный союз начнет сотрудничество с Ассоциацией футбола Украины на фоне войны в стране. Генеральный секретарь Никлас Карлнень сообщил, что соглашение предусматривает долгосрочное партнерство и будет подписано во время матча в Валенсии.

«Мы ведем диалог с Украиной и стараемся поддержать их не только на поле, но и за его пределами. Совместно с партнерами мы передадим футбольное оборудование школам, чтобы дети могли продолжать играть даже в сложных условиях», — отметил Карлнень.

На следующей неделе Швеция встретится с Украиной в плей-офф ЧМ, а победитель сыграет в финале против Польши или Албании.