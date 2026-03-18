  4. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
18 марта 2026, 16:48
В среду, 18 марта, в 13:30 прошел матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Чернигов» принимал «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти. Команды дошли до шестых ударов, где у «Феникса-Мариуполя» Горин пробил выше ворот, а у «Чернигова» Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)

Серия пенальти:

Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅

Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌

Видеообзор матча:

Видео серии пенальти:

По теме:
ВИДЕО. Драматичная серия пенальти. Как Чернигов переиграл Феникс-Мариуполь
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Чернигов Кубок Украины по футболу Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18 марта 2026, 09:58 79
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины

Лунин не попал в заявку на матчи в марте

Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027
Футбол | 18 марта 2026, 15:56 1
Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027
Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027

Александр Сытник вызвал 21 футболиста

Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Футбол | 18.03.2026, 10:31
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Khafre
нема ні голів ні відео
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 6
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 58
Футбол
