Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
В среду, 18 марта, в 13:30 прошел матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.
«Чернигов» принимал «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».
Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти. Команды дошли до шестых ударов, где у «Феникса-Мариуполя» Горин пробил выше ворот, а у «Чернигова» Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.
Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)
Серия пенальти:
Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅
Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌
