Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор

В среду, 18 марта, в 13:30 прошел матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Чернигов» принимал «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти. Команды дошли до шестых ударов, где у «Феникса-Мариуполя» Горин пробил выше ворот, а у «Чернигова» Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)

Серия пенальти:

Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅

Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌

