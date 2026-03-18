ФИФА ответила сборной Ирана на просьбу перенести матчи ЧМ-2026

В ФИФА знают о просьбе сборной Ирана перенести матчи ЧМ-2026 команды в Мексику, однако организация не готова пойти на такой шаг.

Сообщается, что это нарушит планы других участников и придется переносить и их матчи, а билеты на встречи чемпионата мира уже проданы и продолжают продаваться.

В ФИФА ожидают, что все игры пройдут там, где и планировалось.

Иран из-за войны с США и Израилем готов бойкотировать ЧМ-2026 и не хочет ехать в США или Канаду.