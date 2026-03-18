Чемпионат мира18 марта 2026, 19:45 | Обновлено 18 марта 2026, 20:00
2
ФИФА ответила сборной Ирана на просьбу перенести матчи ЧМ-2026
ФИФА не готова менять расписание
В ФИФА знают о просьбе сборной Ирана перенести матчи ЧМ-2026 команды в Мексику, однако организация не готова пойти на такой шаг.
Сообщается, что это нарушит планы других участников и придется переносить и их матчи, а билеты на встречи чемпионата мира уже проданы и продолжают продаваться.
В ФИФА ожидают, что все игры пройдут там, где и планировалось.
Иран из-за войны с США и Израилем готов бойкотировать ЧМ-2026 и не хочет ехать в США или Канаду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Наверное, чемпионат перенесут из США...
