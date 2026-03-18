  Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
18 марта 2026, 12:58 | Обновлено 18 марта 2026, 13:30
Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь

Игра должна начаться в 13:30 по киевскому времени

ФК Чернигов. Егор Картушов

Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры на стадионе «Чернигов Арена» в Чернигове изначально был назначен на 12:00, но из-за воздушной тревоги начало матча перенесли.

В настоящий момент в Чернигове прозвучал сигнал об окончании воздушной тревоги, и команды вышли на разминку.

Новое время начала матча – 13:30 по киевскому времени.

Это будет уже третья попытка команд начать игру. Предыдущие две состоялись 17 марта, и тогда еще до стартового свистка команды были вынуждены уходить в укрытие из‑за воздушной тревоги.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 18.03. 11:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

ViAn
У 12-47 був відбій. В 12-50 треба було починати грати, вже б перший тайм догравали.
DK2025
Пусть сразу пробьют пенальти и - таким образом - минуют возможную новую тревогу. Все равно, учитывая уровень команд, в основное время может вполне быть 0:0. Зачем тогда рисковать?  
