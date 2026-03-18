Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь
Игра должна начаться в 13:30 по киевскому времени
Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».
Старт игры на стадионе «Чернигов Арена» в Чернигове изначально был назначен на 12:00, но из-за воздушной тревоги начало матча перенесли.
В настоящий момент в Чернигове прозвучал сигнал об окончании воздушной тревоги, и команды вышли на разминку.
Новое время начала матча – 13:30 по киевскому времени.
Это будет уже третья попытка команд начать игру. Предыдущие две состоялись 17 марта, и тогда еще до стартового свистка команды были вынуждены уходить в укрытие из‑за воздушной тревоги.
Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.
Кубок Украины. 1/4 финала
- 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
- 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
- 18.03. 11:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус поиздевался над командой Гвардиолы на ее поле
Наставник «сине-желтых» Дмитрий Михайленко сможет рассчитывать на 20 футболистов