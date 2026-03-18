Стало известно новое время начала матча Чернигов – Феникс-Мариуполь

Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры на стадионе «Чернигов Арена» в Чернигове изначально был назначен на 12:00, но из-за воздушной тревоги начало матча перенесли.

В настоящий момент в Чернигове прозвучал сигнал об окончании воздушной тревоги, и команды вышли на разминку.

Новое время начала матча – 13:30 по киевскому времени.

Это будет уже третья попытка команд начать игру. Предыдущие две состоялись 17 марта, и тогда еще до стартового свистка команды были вынуждены уходить в укрытие из‑за воздушной тревоги.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала