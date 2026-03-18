Будет играть в ЛЧ? У Миколенко появился вариант трансфера в Серию А

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает Forza Roma.

По информации источника, итальянский клуб испытывает финансовые затруднения, которые будут определять его трансферную стратегию этим летом. Из-за этого «Рома» рассматривает варианты усиления состава среди игроков, которых можно будет подписать бесплатно. И Миколенко, контракт которого с «Эвертоном» истекает летом 2026 года, стал одним из кандидатов на эту роль для римского клуба.

После 29 туров «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. От зоны Лиги чемпионов римскую команду отделяет всего три очка.

