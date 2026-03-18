  4. Будет играть в ЛЧ? У Миколенко появился вариант трансфера в Серию А
18 марта 2026, 18:06 | Обновлено 18 марта 2026, 18:07
Украинский защитник летом может покинуть Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в римской «Роме», сообщает Forza Roma.

По информации источника, итальянский клуб испытывает финансовые затруднения, которые будут определять его трансферную стратегию этим летом. Из-за этого «Рома» рассматривает варианты усиления состава среди игроков, которых можно будет подписать бесплатно. И Миколенко, контракт которого с «Эвертоном» истекает летом 2026 года, стал одним из кандидатов на эту роль для римского клуба.

После 29 туров «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. От зоны Лиги чемпионов римскую команду отделяет всего три очка.

Ранее тренер «Эвертона» Дэвид Мойес удивил заявлением о Миколенко.

Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
Антон Романенко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18 марта 2026, 09:38 4
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку

Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футбол | 18 марта 2026, 07:43 6
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ

Рублев и Казаков проходят службу в ВСУ

Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Футбол | 18.03.2026, 15:43
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
Футбол | 18.03.2026, 15:59
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
Популярные новости
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
17.03.2026, 07:49 30
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
