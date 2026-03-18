ФОТО. Звездный футболист признался, что ранил родственника ножом
Квинси Промес признал свою вину
Квинси Промес признал, что ранил своего двоюродного брата ножом, об этом сообщили его новые адвокаты на заседании апелляционного суда. Ранее футболист был приговорен к полутора годам тюрьмы.
По словам защиты, Промес изменил свою позицию и признал, что ошибкой было молчание на первом процессе. Он потерял доверие к правосудию и сейчас проходит психологическую помощь.
Инцидент произошел в июле 2020 года на семейном празднике. По версии адвокатов, во время конфликта Промес один раз ударил ножом, возможно, действуя в состоянии аффекта или самообороны.
Также защита заявляет, что футболист пережил стресс и травму после задержания в Дубае и допросов по делам, к которым он якобы не причастен.
Ранее Промес также получил шесть лет тюрьмы по делу о контрабанде 1300 кг кокаина, однако его адвокаты отрицают его причастность.
Рассмотрение апелляции запланировано на конец ноября – начало декабря.
🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Quincy Promes has admitted that he stabbed his cousin.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 17, 2026
