ФОТО. Звездный футболист признался, что ранил родственника ножом

Getty Images/Global Images Ukraine. Квинси Промес

Квинси Промес признал, что ранил своего двоюродного брата ножом, об этом сообщили его новые адвокаты на заседании апелляционного суда. Ранее футболист был приговорен к полутора годам тюрьмы.

По словам защиты, Промес изменил свою позицию и признал, что ошибкой было молчание на первом процессе. Он потерял доверие к правосудию и сейчас проходит психологическую помощь.

Инцидент произошел в июле 2020 года на семейном празднике. По версии адвокатов, во время конфликта Промес один раз ударил ножом, возможно, действуя в состоянии аффекта или самообороны.

Также защита заявляет, что футболист пережил стресс и травму после задержания в Дубае и допросов по делам, к которым он якобы не причастен.

Ранее Промес также получил шесть лет тюрьмы по делу о контрабанде 1300 кг кокаина, однако его адвокаты отрицают его причастность.

Рассмотрение апелляции запланировано на конец ноября – начало декабря.

