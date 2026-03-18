ВИДЕО. Звезда шоу-бизнеса в футболке Месси взорвала сеть
Сабрина Карпентер поддержала Лионеля Месси и сборную Аргентины
Американская певица Сабрина Карпентер привлекла внимание футбольных фанатов во время тура в Аргентине.
Она опубликовала TikTok, где танцует в футболке сборной Аргентины с номером 10, который принадлежит Лионелю Месси.
Видео быстро стало вирусным, а фанаты восприняли это как жест уважения к Месси и аргентинской культуре.
Съемка прошла во время фестиваля Lollapalooza в Буэнос-Айресе.
Sabrina Carpenter sports a Messi jersey in new TikTok set to Bad Bunny’s ‘Tití Me Preguntó’ while in Argentina. pic.twitter.com/Syv7BcNEAK— Pop Base (@PopBase) March 16, 2026
