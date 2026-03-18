ВИДЕО. Звезда шоу-бизнеса в футболке Месси взорвала сеть

Американская певица Сабрина Карпентер привлекла внимание футбольных фанатов во время тура в Аргентине.

Она опубликовала TikTok, где танцует в футболке сборной Аргентины с номером 10, который принадлежит Лионелю Месси.

Видео быстро стало вирусным, а фанаты восприняли это как жест уважения к Месси и аргентинской культуре.

Съемка прошла во время фестиваля Lollapalooza в Буэнос-Айресе.