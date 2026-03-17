Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Моя миссия – популяризировать спорт в мире и в Украине»
WTA
17 марта 2026, 22:29 | Обновлено 17 марта 2026, 22:45
СВИТОЛИНА: «Моя миссия – популяризировать спорт в мире и в Украине»

Первая ракетка Украины ответила на вопросы болельщиков в интервью для WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, ответила на вопросы болельщиков в интервью для WTA.

– Говорите ли вы на французском?

– Да, немного (смеется).

– Какой ваш любимый город или турнир?

– Наверное, Лондон или Париж. Я жила и в Лондоне, и в Париже. Именно в Париже я встретила Гаэля (Гаэль Монфис – французский теннисист, муж Элины Свитолиной). Это очень хорошие города для жизни и отдыха.

Как вы достигаете баланса в теннисе и материнстве?

– О, для этого нужно много усилий. Это много планирования, которое мы делаем вместе с Гаэлем и нашими мамами. Это большой хаос, но очень приятный. Иметь дочь рядом с нами - это невероятно. Когда мы возвращаемся домой, это очень ценные моменты, которые мы проводим вместе.

– Как это? Быть главной спортивной звездой в истории Украины?

– Конечно, это прекрасные ощущения и, также большая ответственность, но мне это нравится. Для меня это большая миссия - быть одной из спортивных звезд моей страны, популяризировать спорт в мире и в самой Украине. Я стараюсь дать молодому поколению возможность наслаждаться не только теннисом, но и другими видами спорта. И, конечно, очень важно, чтобы молодые люди видели, что стать мировой спортивной звездой - это реально.

– Сколько часов в день вы тренируетесь?

– Все зависит от того, какой этап подготовки перед турниром. Если это просто тренировочный блок, то, думаю, около двух часов в день. Это такой себе минимум.

Что вы больше всего цените или чем восхищаетесь в Гаэле?

– Его заботой. Он очень любящий человек и всегда старается создать комфорт для меня и для Скай. Это очень успокаивает.

– Что по поводу вдохновения в теннисе?

– Мое вдохновение - это, пожалуй, болельщики. Именно они вдохновили меня вернуться, снова хорошо играть и показывать высокий уровень. Я думаю, что именно болельщики создают эту особую атмосферу.

– Какой ваш любимый удар в теннисе?

– Мой любимый удар - это бэкхенд по линии. Я любила его применять еще с детства. Это что-то, что очень естественно у меня получается, и я стараюсь использовать его как можно чаще.

– Какие топ-три совета вы бы дали человеку, который хочет начать играть в теннис?

– Прежде всего – наслаждайтесь тренировками, потому что вам понадобится немного времени, чтобы изучить различные аспекты тенниса. Важно также найти людей, с которыми вам будет комфортно играть и приятно проводить время. Будьте терпеливы и старайтесь найти тех, кто будет заинтересован также как и вы.

– Что дает вам мотивацию и вдохновение продолжать играть на профессиональном уровне?

– Думаю, что моя семья, которая мотивируют меня двигаться дальше, поддерживают и помогают ставить цели. Когда мы вместе с семьей, независимо от того, выигрываю я или проигрываю – это очень важно. Мы вместе преодолеваем трудности, движемся вперед и стараемся выигрывать.

Свитолина начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами с 1/32 финала. В основной сетке соревнований, Украину представляют также Марта Костюк и Даяна Ястремская.

По теме:
Юлия Стародубцева – Мерия Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева вышла в финал квалификации в Майами, прервав серию поражений
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Элина Свитолина WTA Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем