Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 20:36 | Обновлено 17 марта 2026, 20:37
Илья КРУПСКИЙ: «Судейство в матче с Шахтером? Комментировать непросто»

Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Шахтера»

ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– С «Шахтером» всегда тяжело, независимо от состава или этапа сезона. Это одна из сильнейших команд страны. Но думаю, мы показали, что с ними можно и нужно играть в футбол.

– В этом сезоне «Шахтеру» довольно тяжело даются матчи против вашей команды. Может ли «Металлист 1925» стать своего рода криптонитом для дончан?

– Да, пожалуй, в наших матчах действительно есть хорошая конкуренция. Мы хорошо готовимся ко всем соперникам, дисциплинированно работаем против разных систем и стараемся играть в свой футбол, чтобы уже соперник подстраивался под нас. Когда команда выдерживает план все 90 минут – можно создавать проблемы кому угодно.

– Прокомментируйте момент с падением Траоре и назначенным пенальти. На ваш взгляд, был ли этот контакт достаточным для фиксации нарушения правил?

– В динамике момент выглядел очень быстрым. С поля один эпизод воспринимается совсем иначе, чем после повторов. Арбитр принял такое решение, хотя, как мы потом видели, момент можно трактовать по-разному. Также был эпизод с возможным попаданием мяча в руку, который не пересматривался. Но этот матч уже в прошлом.

– Как в целом вы оцените работу судьи в этом матче?

– Судейство комментировать всегда непросто, потому что во время игры есть эмоции. Думаю, оценку таким моментам должны давать соответствующие футбольные органы.

По теме:
Украинский полузащитник сломал ребро после столкновения с игроком Шахтера
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Руслан КОСТЫШИН: «Команда играла отлично, а результат – несправедливый»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Илья Крупский
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17 марта 2026, 19:50 0
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 4
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17.03.2026, 18:21
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Другие виды | 16.03.2026, 20:24
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Популярные новости
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 137
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
