Илья КРУПСКИЙ: «Судейство в матче с Шахтером? Комментировать непросто»
Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Шахтера»
Защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
– С «Шахтером» всегда тяжело, независимо от состава или этапа сезона. Это одна из сильнейших команд страны. Но думаю, мы показали, что с ними можно и нужно играть в футбол.
– В этом сезоне «Шахтеру» довольно тяжело даются матчи против вашей команды. Может ли «Металлист 1925» стать своего рода криптонитом для дончан?
– Да, пожалуй, в наших матчах действительно есть хорошая конкуренция. Мы хорошо готовимся ко всем соперникам, дисциплинированно работаем против разных систем и стараемся играть в свой футбол, чтобы уже соперник подстраивался под нас. Когда команда выдерживает план все 90 минут – можно создавать проблемы кому угодно.
– Прокомментируйте момент с падением Траоре и назначенным пенальти. На ваш взгляд, был ли этот контакт достаточным для фиксации нарушения правил?
– В динамике момент выглядел очень быстрым. С поля один эпизод воспринимается совсем иначе, чем после повторов. Арбитр принял такое решение, хотя, как мы потом видели, момент можно трактовать по-разному. Также был эпизод с возможным попаданием мяча в руку, который не пересматривался. Но этот матч уже в прошлом.
– Как в целом вы оцените работу судьи в этом матче?
– Судейство комментировать всегда непросто, потому что во время игры есть эмоции. Думаю, оценку таким моментам должны давать соответствующие футбольные органы.
