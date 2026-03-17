  4. Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17 марта 2026, 19:06 | Обновлено 17 марта 2026, 19:09
1397
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»

Габриэль Гудмундссон оценил силу сине-желтых

17 марта 2026, 19:06 | Обновлено 17 марта 2026, 19:09
1397
0
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Швеции Габриэль Гудмундссон поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной сборной Украины.

«У украинцев — качественная команда, безусловно, но, судя по тому, что я читал, они также немного страдают от травм. Возможно, это уравновешивает ситуацию, учитывая, что у нас были некоторые проблемы. Но у них — хорошие игроки на многих позициях, которые играют в ведущих чемпионатах. Так что ясно, что это будет вызов. Понятно, что игра на нейтральном поле может дать нам небольшое преимущество, это нельзя отрицать. Мы полны энтузиазма и хотим победить.

Конечно, спасительный круг, который мы получили (через Лигу наций — прим.), кажется немного позорным, учитывая нашу сборную. Но все очень рады этому спасительному кругу. За карьеру бывает не так много чемпионатов мира. Этот чемпионат мира играет очень большую роль для меня и для всех остальных. Конечно, и для общества дома, в Швеции.

Да, безусловно, мы знаем, что за рубежом были удивлены, что мы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, мы говорили об этом в раздевалке. Многие игроки, конечно, знают силу и качество нашей национальной сборной. Они были шокированы, как и мы», — сказал Гудмундссон в интервью подкасту Lundh.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку команды на матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 со шведами.

