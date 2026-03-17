«Он расслабился». Игрок сборной Украины попал под критику в Англии

Бывший футболист, а ныне эксперт программы Match of the Day на BBC Эшли Уильямс раскритиковал действия украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко перед первым голом «Арсенала» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон» почти снова идеально реализовал выездной план под руководством Дэвида Мойеса. Они сыграли просто великолепно. Но только до 88-й минуты, когда они, вероятно, единственный раз отключились.

«Арсенал» атакует, Миколенко делает хороший подкат, но затем считает, что его работа выполнена. Не знаю, ждал ли он длинного вброса с аута? Но он расслабился, они быстро вбрасывают мяч, идет отличный пас от Доумана, Инкапье играет на дальней штанге, и, как и все хорошие нападающие, Дьокереш оказывается в нужном месте», — сказал Уильямс.

Ранее Миколенко назвал игрока, против которого не любит играть.