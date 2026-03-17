Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он расслабился». Игрок сборной Украины попал под критику в Англии
Англия
17 марта 2026, 18:59
«Он расслабился». Игрок сборной Украины попал под критику в Англии

Эшли Вильямс – об игре Виталия Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист, а ныне эксперт программы Match of the Day на BBC Эшли Уильямс раскритиковал действия украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко перед первым голом «Арсенала» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон» почти снова идеально реализовал выездной план под руководством Дэвида Мойеса. Они сыграли просто великолепно. Но только до 88-й минуты, когда они, вероятно, единственный раз отключились.

«Арсенал» атакует, Миколенко делает хороший подкат, но затем считает, что его работа выполнена. Не знаю, ждал ли он длинного вброса с аута? Но он расслабился, они быстро вбрасывают мяч, идет отличный пас от Доумана, Инкапье играет на дальней штанге, и, как и все хорошие нападающие, Дьокереш оказывается в нужном месте», — сказал Уильямс.

Ранее Миколенко назвал игрока, против которого не любит играть.

Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем