Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда испанского футбола: «Лунин достиг вершины»
17 марта 2026, 18:57 |
Легенда испанского футбола: «Лунин достиг вершины»

Сантьяго Каньисарес – о роли голкиперов-дублеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легенда испанского футбола Сантьяго Каньисарес поделился своим мнением о вратаре «Атлетико» Хуане Муссо, упомянув при этом украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

«Я не отрицаю качества Муссо. Я согласен, что он является отличным вторым вратарем для мадридского «Атлетико». Если бы мы видели его постоянно, будь то в «Атлетико» или в другой команде Ла Лиги, он точно был бы одним из самых перспективных вратарей в высшем дивизионе. Но чтобы быть вратарём «Атлетико», нужно подняться по карьерной лестнице и достичь вершины.

У нас есть пример Лунина, который достиг вершины, поднявшись по карьерной лестнице, но правда в том, что он является дублером Куртуа, и когда он играл, это было не то же самое. Я имею в виду, что быть вратарем один день трудно, но этого можно достичь. Быть вратарем в течение сезона также возможно. Но чтобы стать вратарем «Атлетико», имеющим определенный вес, на это нужно немного времени», — сказал бывший вратарь в эфире радиостанции COPE.

Сообщалось, что в «Интере» приняли решение по Лунину.

Антон Романенко
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
