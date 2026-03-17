Легенда испанского футбола: «Лунин достиг вершины»

Легенда испанского футбола Сантьяго Каньисарес поделился своим мнением о вратаре «Атлетико» Хуане Муссо, упомянув при этом украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

«Я не отрицаю качества Муссо. Я согласен, что он является отличным вторым вратарем для мадридского «Атлетико». Если бы мы видели его постоянно, будь то в «Атлетико» или в другой команде Ла Лиги, он точно был бы одним из самых перспективных вратарей в высшем дивизионе. Но чтобы быть вратарём «Атлетико», нужно подняться по карьерной лестнице и достичь вершины.

У нас есть пример Лунина, который достиг вершины, поднявшись по карьерной лестнице, но правда в том, что он является дублером Куртуа, и когда он играл, это было не то же самое. Я имею в виду, что быть вратарем один день трудно, но этого можно достичь. Быть вратарем в течение сезона также возможно. Но чтобы стать вратарем «Атлетико», имеющим определенный вес, на это нужно немного времени», — сказал бывший вратарь в эфире радиостанции COPE.

