Тренер Жироны: «Цыганков проделал невероятную работу. Великолепная игра»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 28-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0), в котором тот отметился двумя голевыми передачами.

«Мы сыграли очень хороший матч. Я только что об этом говорил. Великолепная игра Виктора Цыганкова не только сегодня, но и в каждом матче. Также мы победили благодаря нашим двум опытным центральным защитникам.

Виктор Цыганков, я думаю, проделал невероятную работу в обороне. Когда Унаи включился в построение игры, а Жоэль Рока и Цыганков обеспечили нам глубину атаки, нам удалось оттеснить «Атлетик» назад», — цитирует Мичела Futbol Fantasy.

Сообщалось, что Цыганкова похвалил испанский журналист Йонай Амаро.