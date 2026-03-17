Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Жироны: «Цыганков проделал невероятную работу. Великолепная игра»
17 марта 2026, 18:48
Тренер Жироны: «Цыганков проделал невероятную работу. Великолепная игра»

Мичел расхвалил украинского вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 28-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0), в котором тот отметился двумя голевыми передачами.

«Мы сыграли очень хороший матч. Я только что об этом говорил. Великолепная игра Виктора Цыганкова не только сегодня, но и в каждом матче. Также мы победили благодаря нашим двум опытным центральным защитникам.

Виктор Цыганков, я думаю, проделал невероятную работу в обороне. Когда Унаи включился в построение игры, а Жоэль Рока и Цыганков обеспечили нам глубину атаки, нам удалось оттеснить «Атлетик» назад», — цитирует Мичела Futbol Fantasy.

Сообщалось, что Цыганкова похвалил испанский журналист Йонай Амаро.

Легенда испанского футбола: «Лунин достиг вершины»
Испанский журналист – о звезде сборной Украины: «Это игрок уровня ЛЧ»
Тренер Барселоны: «Это моя последняя команда. Я завершаю карьеру»
Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Атлетик Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Антон Романенко
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17 марта 2026, 05:55 3
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»

Усик против допуска россиян

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Футбол | 17 марта 2026, 01:09 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»

Президент УАФ – о решении Международного паралимпийского комитета

Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 17.03.2026, 17:50
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Футбол | 17.03.2026, 14:35
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 19
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
