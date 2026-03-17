Украина. Премьер лига17 марта 2026, 15:31 | Обновлено 17 марта 2026, 15:49
ФОТО. По три игрока Карпат и Полесья. Определена сборная тура УПЛ
Лига определила лучших по итогам тура
По итогам очередного тура чемпионата Украины УПЛ определила символическую сборную, лучшего тренера и игрока.
Лучшим игроком стал хавбек Карпат Бруниньо, а лучшим наставником признали тренера Полесья Руслана Ротаня. Карпаты в прошлом туре обыграли Полтаву, а Полесье одолело Кривбасс.
Символическая сборная: Домчак (Карпаты) – Путря (ЛНЗ), Бабогло (Карпаты), Чоботенко (Полесье), Педро Энрике (Шахтер) – Пихаленок (Динамо), Андушич (Заря), Бруниньо (Карпаты) – Ярмоленко (Динамо), Назаренко (Полесье) – Краснопир (Полесье).
