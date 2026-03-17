  4. Тренер Барселоны: «Это моя последняя команда. Я завершаю карьеру»
17 марта 2026, 15:51 | Обновлено 17 марта 2026, 16:08
Тренер Барселоны: «Это моя последняя команда. Я завершаю карьеру»

Флик закончит тренерскую карьеру после каталонской команды

17 марта 2026, 15:51 | Обновлено 17 марта 2026, 16:08
1068
0
Тренер Барселоны: «Это моя последняя команда. Я завершаю карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию президента клуба Жоана Лапорты, который сказал, что вскоре тренер подпишет контракт до лета 2028 года.

Немецкий специалист это не подтвердил, но отметил, что планирует завершить карьеру после Барселоны.

«Не думаю, что сейчас хорошее время для подписания контракта. Мы готовимся к важному матчу Лиги чемпионов с Ньюкаслом. Мне очень нравится работать с Барселоной, моей семьей здесь хорошо».

«Сейчас некуда торопиться по поводу контракта, потому что это моя последняя команда. Я завершаю карьеру после Барселоны», – сказал Флик.

Команда лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на 4 очка.

