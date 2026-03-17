  Бавария и другие. Клубы с наибольшим количеством участия в 1/4 финала ЛЧ
Бавария и другие. Клубы с наибольшим количеством участия в 1/4 финала ЛЧ

Упомянем также ассоциации с наибольшим количеством своих клубов-представителей на данной стадии ЛЧ

Мюнхенская Бавария является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству участия в четвертьфиналах турнира (23 раза).

На два участия меньше имеет в своем активе мадридский Реал (21), на три – Барселона (20).

Команды с наибольшим количеством участия в четвертьфиналах Лиги чемпионов

  • 23 – Бавария
  • 21 – Реал
  • 20 – Барселона
  • 14 – Манчестер Юнайтед
  • 12 – Челси
  • 12 – Ювентус

Если рассматривать участников четвертьфиналов в разрезе ассоциаций, то Испания является лидером (59 представителей), чуть меньше Англии (55).

Ассоциации с самым большим количеством команд в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

  • 59 – Испания
  • 55 – Англия
  • 37 – Германия
  • 33 – Италия
  • 20 – Франция
  • 13 – Португалия
  • 7 – Нидерланды
  • 3 – Греция
  • 3 – Турция
  • 3 – Украина
