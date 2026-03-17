Бавария и другие. Клубы с наибольшим количеством участия в 1/4 финала ЛЧ
Упомянем также ассоциации с наибольшим количеством своих клубов-представителей на данной стадии ЛЧ
Мюнхенская Бавария является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству участия в четвертьфиналах турнира (23 раза).
На два участия меньше имеет в своем активе мадридский Реал (21), на три – Барселона (20).
Команды с наибольшим количеством участия в четвертьфиналах Лиги чемпионов
- 23 – Бавария
- 21 – Реал
- 20 – Барселона
- 14 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Челси
- 12 – Ювентус
Если рассматривать участников четвертьфиналов в разрезе ассоциаций, то Испания является лидером (59 представителей), чуть меньше Англии (55).
Ассоциации с самым большим количеством команд в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов
- 59 – Испания
- 55 – Англия
- 37 – Германия
- 33 – Италия
- 20 – Франция
- 13 – Португалия
- 7 – Нидерланды
- 3 – Греция
- 3 – Турция
- 3 – Украина
