Бавария и другие. Клубы с наибольшим количеством участия в 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская Бавария является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству участия в четвертьфиналах турнира (23 раза).

На два участия меньше имеет в своем активе мадридский Реал (21), на три – Барселона (20).

Команды с наибольшим количеством участия в четвертьфиналах Лиги чемпионов

23 – Бавария

21 – Реал

20 – Барселона

14 – Манчестер Юнайтед

12 – Челси

12 – Ювентус

Если рассматривать участников четвертьфиналов в разрезе ассоциаций, то Испания является лидером (59 представителей), чуть меньше Англии (55).

Ассоциации с самым большим количеством команд в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов