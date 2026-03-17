Федецкий назвал игрока Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины:

– Известно, что Матвей получил дебютный вызов в сборную Украины. Как считаете, сможет ли форвард со старта помочь команде Реброва?

– Все возможно, почему бы нет. Мы видим, как он ворвался, когда Костюк доверил ему место в составе «Динамо», и уже является одним из претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата, а впереди еще много туров.

Своей игрой, своими голами он заслужил вызов в сборную, однозначно. И одно дело – заслужить доверие тренера в клубе, а другой вопрос – доверие тренера национальной сборной Украины. Поэтому он должен быть психологически готов. Я думаю, Сергей Станиславович посмотрит и... как-никак, но шанс у него будет.

Хотя, может быть, сейчас кто-то скажет, что это, скажем, аванс. Но подождите: человек в десяти или двенадцати матчах, сколько он сыграл, забил уже восемь мячей и догнал лидеров бомбардирской гонки – ну это не просто так.

Поэтому я пожелаю не сбавлять, прогрессировать и вызов на данном этапе – это дорого стоит. Это его заслуга, конечно, – подытожил Федецкий.