Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий назвал игрока Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 20:10 | Обновлено 17 марта 2026, 21:03
1137
0

Федецкий назвал игрока Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины

Бывший защитник национальной команды прокомментировал выступление Матвея Пономаренко

17 марта 2026, 20:10 | Обновлено 17 марта 2026, 21:03
1137
0
Федецкий назвал игрока Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
ФК Динамо Киев

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины:

– Известно, что Матвей получил дебютный вызов в сборную Украины. Как считаете, сможет ли форвард со старта помочь команде Реброва?

– Все возможно, почему бы нет. Мы видим, как он ворвался, когда Костюк доверил ему место в составе «Динамо», и уже является одним из претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата, а впереди еще много туров.

Своей игрой, своими голами он заслужил вызов в сборную, однозначно. И одно дело – заслужить доверие тренера в клубе, а другой вопрос – доверие тренера национальной сборной Украины. Поэтому он должен быть психологически готов. Я думаю, Сергей Станиславович посмотрит и... как-никак, но шанс у него будет.

Хотя, может быть, сейчас кто-то скажет, что это, скажем, аванс. Но подождите: человек в десяти или двенадцати матчах, сколько он сыграл, забил уже восемь мячей и догнал лидеров бомбардирской гонки – ну это не просто так.

Поэтому я пожелаю не сбавлять, прогрессировать и вызов на данном этапе – это дорого стоит. Это его заслуга, конечно, – подытожил Федецкий.

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Артем Федецкий Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем