Федецкий назвал игрока Динамо, который заслужил вызов в сборную Украины
Бывший защитник национальной команды прокомментировал выступление Матвея Пономаренко
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины:
– Известно, что Матвей получил дебютный вызов в сборную Украины. Как считаете, сможет ли форвард со старта помочь команде Реброва?
– Все возможно, почему бы нет. Мы видим, как он ворвался, когда Костюк доверил ему место в составе «Динамо», и уже является одним из претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата, а впереди еще много туров.
Своей игрой, своими голами он заслужил вызов в сборную, однозначно. И одно дело – заслужить доверие тренера в клубе, а другой вопрос – доверие тренера национальной сборной Украины. Поэтому он должен быть психологически готов. Я думаю, Сергей Станиславович посмотрит и... как-никак, но шанс у него будет.
Хотя, может быть, сейчас кто-то скажет, что это, скажем, аванс. Но подождите: человек в десяти или двенадцати матчах, сколько он сыграл, забил уже восемь мячей и догнал лидеров бомбардирской гонки – ну это не просто так.
Поэтому я пожелаю не сбавлять, прогрессировать и вызов на данном этапе – это дорого стоит. Это его заслуга, конечно, – подытожил Федецкий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
